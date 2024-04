Plavec Knedla si v Eindhovenu připsal druhé prvenství a limit pro ME

Knedla navázal na páteční triumf ze znakařské padesátky a finále polohovky ovládl v čase 2:00,62. Od vlastního českého rekordu ho dělilo 36 setin sekundy.

Janíčková se do Bělehradu kvalifikovala v rozplavbě osobním rekordem 54,61, ve finále se nezlepšila a dohmátla čtvrtá o tři setiny před Barborou Seemanovou. Ta dnes obsadila druhé místo v doplňkové polohové dvoustovce v osobním rekordu 2:15,57 a musela se sklonit jen před suverénní domácí hvězdou Marrit Steenbergenovou (2:08,86).

Gracík splnil podmínky pro start na ME v rozplavbě vylepšením osobního rekordu o plných 78 setin na 49,42. Devatenáctiletý reprezentant zaplaval limit B platný pro plavce do 22 let. Ve finále nezrychlil a skončil sedmý.

Ve čtvrtek v Eindhovenu Vojtěch Janeček překonal český rekord na 50 m prsa (27,52), v pátek se totéž povedlo na dvousetmetrové prsařské trati Kristýně Horské (2:24,28).