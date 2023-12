Kraulařka Seemanová obhájila na ME v krátkém bazénu stříbro na dvoustovce

v krátkém bazénu v Otopeni (Rumunsko):

Finále:

MUŽI:

100 m v. zp.: 1. Grousset (Fr.) 45,46, Miressi (It.) 45,51, 3. Popovici (Rum.) 46,05.

800 m v. zp: 1. D. Wiffen (Ir.) 7:20,46 - světový rekord, 2. Aubry (Fr.) 7:30,32, 3. Romančuk (Ukr.) 7:31,20.

200 m znak: 1. Mora (It.) 1:48,43, 2. Greenbank (Brit.) 1:48,53, 3. Tomac (Fr.) 1:48,55.

50 prsa: 1. Martinenghi 25,66, 2. Cerasuolo (oba It.) 25,83, 3. Sakci (Tur.) 25,90.

100 m pol. záv.: 1. Reitshammer (Rak.) 51,39, 2. Ponti (Švýc.) 51,62, 3. Vazaios (Řec.) 51,91, ...7. Knedla (ČR) 52,49 - český rekord.

400 m pol. záv.: 1. Razzetti (It.) 3:57,01, 2. Scott (Brit.) 4:00,17, 3. Papastamos (Řec.) 4:05,19.

ŽENY:

200 m v. zp.: 1. Andersonová (Brit.) 1:52,16, 2. Seemanová (ČR) 1:52,66 - vyrovnaný český rekord, 3. Colbertová (Brit.) 1:54,07.

400 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 3:59,50, 2. Kirpichnikovová (Fr.) 3:59,56, 3. Dumontová (Belg.) 4:00,84.

50 m prsa: 1. Pilatová (It.) 28,86, 2. Jefimovová (Est.) 29,12, Nocentiniová (It.) 29,41.

50 m mot.: 1. Ntuntunakiová (Řec.) a Gieleová (Niz.) obě 25,10, 3. Juneviková (Švéd.) 25,16.

Mix:

4x50 m pol. záv.: 1. Itálie (Mora, Martinenghi, Di Pietrová, Nocentiniová) 1:36,58, 2. Francie 1:37,14, 3. Nizozemsko 1:37,86, ...7. Česko (Knedla, Zábojník, Nabojčenko, Janíčková) 1:39,29 - český rekord.