‚Po celý letošní rok je to tvrdý boj.‘ Hamilton se ale bojí pro finále nečisté hry Verstappena

Ti dva kolem sebe chodili, jako kdyby druhý neexistoval. Když přijeli do boxové uličky odstavit své vozy, když se vážili, když čekali na stupně vítězů i na nich. Zatímco třetí (chladný) Fin Valtteri Bottas rozdával úsměvy, jeho týmový parťák a vítěz Velké ceny Saúdské Arábie Lewis Hamilton vypadal viditelně vyčerpaně, druhý Max Verstappen působil nepřítomně.

Jako kdyby si v hlavě přehrával, co vše se během bláznivých 50 kol na městském okruhu v Džiddě stalo. Stejně tak to rozebírali také týmoví šéfové, nebývá úplně obvyklé, aby se ještě pod stupni vítězů sešli představitelé nejsilnějších týmů – Chris Horner za Verstappenův Red Bull a Toto Wolff za Mercedes – a horečně diskutovali.

Už slušně. Na rozdíl od předchozí hodiny a půl, kdy v obou boxech často létala více či méně expresivní slova.

„Po celý letošní rok je to tvrdý boj. Byly to fantastické závody. Doufám, že v Abú Zabí to bude další skvělý závod. Ale férový závod,“ řekl poté žurnalistům už s odstupem několika minut Horner. Na rozdíl od Wolffa: „V Brazílii jsem řekl, že vytváříme precedens. A to se nyní potvrdilo. V Abú Zabí je pak trať daleko rychlejší. Určitě všichni chceme, aby šampionát vyhrálo nejrychlejší auto s nejrychlejším jezdcem. Neměl by to skončit tím, že se navzájem rivalové vyřadí.“

Bude chtít Verstappen napodobit Schumachera?

Ano, právě tohoto scénáře se někteří fanoušci, experti a také v Mercedesu obávají nejvíce. Šestatřicetiletý Hamilton má díky poslednímu vývoji opravdu k dispozici nejrychlejší vůz. Jezdecké schopnosti se mu také upřít nedají. Sedminásobným mistrem světa a vítězem rekordních 103. závodů se nestanete jen tak.

Jenže stojí proti horkokrevnému vyzývateli z Nizozemska, který je mladší o dvanáct let. Verstappen svou dravostí připomíná právě jeho z před deseti, patnácti let. Anebo legendy Ayrtona Sennu s Michaelem Schumacherem, které byly na trati schopny pro vítězství udělat cokoliv.

Ostatně, byl to právě „Schumi“ – toho času ve vážném zdravotním stavu po těžké nehodě na lyžích z prosince 2013 –, kdo se pokusil v boji o titul v roce 1997 vyřadit v posledním závodě sebe i soupeře Jacquese Villeneuveho, aby uhájil mistrovský titul. Neúspěšně, a ještě byl za trest diskvalifikován z celé sezony.

Nyní jsou po posledním víkendu karty rozdány jasně. Pokud nedojedou do cíle v Abú Zabí na devátém a desátém místě s tím, že desátý Verstappen by zajel nejrychlejší kolo, čímž by srovnal bodový zisk, tak platí, že kdo bude ve výsledkové listině na bodovaných místech výše, ten je mistrem světa. Pokud bodovat nebude ani jeden, slavit bude mladší z dvojice, který v letošním roce vyhrál devět závodů, zatímco Hamilton „jen“ osm.

„Věřím, že podobné jízdy, kterou předvedl Verstappen v Brazílii i nyní, se nedočkáme také v Abú Zabí, protože to by mohlo mít fatální následky. Věřím, že rozhodne samoregulační rozhodnutí,“ snažil se Wolff vytvářet tlak jak na komisaře a šéfa závodů, stále teprve dvaačtyřicetiletého Australana Michaela Masiho, tak také na Verstappena.

„Je mi líto, že to musím říct, ale našemu sportu chybí Charlie Whiting (bývalý dlouholetý ředitel závodů, který náhle zemřel v březnu 2019). Respektive nám dnes chyběly jeho zkušenosti,“ neodpustil si rýpnutí také Horner, dle kterého šla všechna rozhodnutí komisařů v Džiddě proti Red Bullu, respektive Verstappenovi.

Jen pro zajímavost: z dvanácti Grand Prix v Abú Zabí vyhrál Hamilton pětkrát, což je pochopitelně rekord této mladé trati. Naposledy zde ale dominoval jeho rival, Max Verstappen, který ovládl kvalifikaci i samotný závod...