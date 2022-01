Polštářové bitky na olympiádě v rámci pětiboje? Patří mezi sporty, které mohou nahradit parkur

Po skandálu, který tak trochu uměle vyvolali ochránci zvířat poté, co trenérka německé závodnice Anniky Schleuové zavřenou dlaní plácla koně své svěřenkyně po hýždích, aby jej donutila k poslušnosti, rozhodl v listopadu pětibojařský svaz UIPM, že pro olympiádu v Los Angeles 2028 bude parkur nahrazen novým sportem.

A to přes nevoli řady sportovců, kteří navzdory loterii spojené s touto částí svého sportu (a to doslova, protože koně si před soutěží losují) mají parkur rádi. „Je to nesmysl, nikdo to nechápe, alespoň z mého okolí. Budeme otevřeným dopisem žádat odstoupení současného vedení unie,“ citovala ČTK během listopadu olympijského vítěze v moderním pětiboji Davida Svobodu.

Tehdy se mluvilo o tom, že parkur nahradí některá z cyklistických disciplín. Jenže jen u této možnosti nezůstalo. Mezi osmi sporty navrženými výborem sportovců UIPM se objevily během ledna hodně zajímavé kousky. Nejvíce se vyjímají dva:

Polštářové zápasy v ringu a závody dronů.

Ty doplňují v nabídce cyklistiku, motokros (případně elektrickou alternativu), jízdu na kolečkových bruslích, překážkové závody – ať už ve vodě, či na souši, přespolní běh či překážkový běh.

Také ty vypadají „zajímavě“ a jistě potěší Svobodu a spol., u prvních dvou se ale kde kdo může ptát, zda si výbor nespletl datum a nezapomněl, že den vtípků je až 1. dubna. Ostatně, zda to myslí vážně, byla nejčastější reakce pod anketou zveřejněnou na Instagramu.

V případě polštářových bitev v boxerském ringu nemohlo jít o lepší načasování, protože o tomto víkendu se uskutečnilo na Floridě první mistrovství světa. Šampionát pak přenášela placená platforma Fite.tv do celého světa, stačilo zaplatit deset dolarů (cca 220 korun) za sledování jednoho soutěžního dne.

„Není to žádná hra, něco co znáte z domácích bitev s polštáři v posteli. Je to vážná záležitost. Jde o tvrdý švih se specializovanými polštáři. Létající peří opravdu nečekejte,“ nechal se před šampionátem slyšet výkonný ředitel organizace PFC (Pillow Fighting Championship) Steve Williams.

Ostatně, že na tom něco bude, dokazují také vítězové, kteří si krom pásu odnesli také šek na pět tisíc dolarů.

Mužům vládl Hauley Tillman, který se věnuje boxu a také brazilskému jiu-jitsu, ženám Istela Nunesová, která má doma několik světových pásů v thajském boxu a z 54 duelů vyhrála hned 50.

Už z toho je zřejmé, že slova Williamse mají něco do sebe. A je otázkou, nakolik by se do něčeho podobného chtěli zapojit pětibojaři. Totéž platí o závodech dronů, které se konají na různých místech, často velkých stadionech, přičemž piloti je řídí na dálku skrze virtuální realitu.

UIPM každopádně začne s testováním vybraných sportů už během března, vybraného kandidáta pro Mezinárodní olympijský výbor musí mít nejpozději do podzimu 2023, kdy se bude rozhodovat o finální podobě sportovních disciplín pro Los Angeles.

A jen tak mimochodem, UIPM chce vedle parkuru nahradit také šerm. Údajně upravenou verzí triatlonu. Z dosavadních sportů by tak pětibojařům zbyli jen plavání a kombinace běhu se střelbou...