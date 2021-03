Poslední ránu nedává jen blbec, připomínala Davidová po dvanáctém místě v Novém Městě

Nové Město na Moravě Stačilo zasáhnout poslední terč a v posledním kole by byla kandidátkou na stupně vítězů. Jenže právě ta poslední rána byla jedinou, která letěla mimo. Markéta Davidová obsadila v pohárovém sprintu v Novém Městě dvanáctou příčku. Přesto si ve Světovém poháru celkově polepšila a vystoupala na 9. místo. V souboji o modrý dres pro nejlepší závodnici do 25 let je už druhá, šestnáct bodů za Běloruskou Alimbekavovou.

Sprint v Novém Městě ovládla Norka Eckhoffová, z Češek byla nejvýše dvanáctá Davidová Velká škoda té poslední rány.

Jo, tu poslední nedává jen blbec, jak vždycky říkal trenér Jindra Šikola. Jsem blbec, no. Byla to moje zbytečná chyba. Vím, kde ta rána byla, moc nahoře. Nezastavila jsem na terči. Přitom jste se snažila položku vestoje kontrolovat.

Protože mi přišel poryv a vítr začal se mnou docela cloumat, tak jsem se toho trochu bála. Proto jsem střílela dlouho. Trošku jsem čekala, jestli se vítr uklidní, ale nechtěla jsem tam zase nechat až moc času. Jak jste na chybu při závěrečné ráně bezprostředně reagovala?

Sprostě jsem si zanadávala. Ale pak zase musíte jet, co to dá, ať už je na terčích cokoliv. Ondřej Moravec po páteční štafetě tvrdil, že na trati je snad sedm různých druhů sněhu. Dnes byl její stav podobný?

Myslím, že byla o něco lepší než v předchozích dnech. Ale ty sněhy jsou tu fakt hrozně rozdílné. Dvanácté místo je stále velmi solidním umístěním a dobrou výchozí pozicí do stíhačky, nemyslíte?

Jo, ale abych byla s jedinou ranou mimo až takhle vzadu, z toho úplně nadšená nejsem. Čísla Davidové

Sprint v Novém Městě - běžecký výkon: 1. Eckhoffová 16:27,0 2. Röiselandová +2,1 3. Solaová +21,2 4. CHARVÁTOVÁ + 29,3 12. DAVIDOVÁ +38,2 SP celkově: 1. Eckhoffová 863 2. Röiselandová 795 3. H. Öbergová 790 9. DAVIDOVÁ 530 SP do 25 let - modrý dres: 1. Alimbekavová 546 2. DAVIDOVÁ 530 3. E. Öbergová 522 4. Tandrevoldová 517 5. Simonová 444 SP ve sprintu: 1. Eckhoffová 388 2. Röiselandová 302 3. H. Öbergová 291 10. DAVIDOVÁ 198 Běžecky jste si tedy představovala o hodně lepší výkon?

Nevím, co k tomu říct. Pořád se trochu pereme s materiálem, což se na výkonu odráží. Moc si s tím nevím rady a trochu mě to štve. Mohou hrát roli vztahy s firmami, které už údajně nejsou až tak dobré jako v letech největšího českého boomu?

Těžko říct. Samozřejmě, že firmy si určují určitou hierarchii, která se odvíjí od toho, jak celý tým a dotyční jednotlivci závodí. Nebudou dávat dobré lyže člověku, co jezdí 40. nebo 50. místa, když mají pod smlouvou lidi, kteří jsou schopni závody vyhrávat. Ale do toho já nevidím. Vy jste teď mistryně světa. Nepozorujete, že od firmy Salomon dostáváte větší péči?

Já si na péči rozhodně nemohu stěžovat, jen se s těmi lyžemi prostě nějak neumíme poprat nebo to vyhodnotit. Nechci se k tomu podrobněji vyjadřovat, ale je to občas boj. Cítila jste na trati, že jsou vaše lyže pomalejší, nebo tak spíš usuzujete podle běžeckého výsledku (12. nejrychlejší běh)?

I pocitově jsem to vnímala. Neříkám, že jsem kdovíjaký expert na lyže, ale nějakou chvíli už závodím a poznám, co je skluzná lyže a co není skluzná lyže. Uvidíme ve stíhačce, každý den je nový. Mnohé závodnice si stěžují na velkou únavu na konci sezony, například Hanna Öbergová v cíli dlouze vyčerpaně ležela na sněhu. Jak jste na tom se silami vy?

Nevím, jak ostatní, ale já už na sobě cítím, že to začíná být fakt dlouhé. Obzvlášť v tak těžkém sněhu.

Aspoň, že je hezky. Kdyby pršelo, závodilo by se ještě hůř. Ale je to už na morál, od prvních dnů v Novém Městě. Přijde mi, že jsem tady tak měsíc, a přitom mám za sebou dva závody. I na hlavu je to docela náročné. Takže se svým způsobem těšíte, až se místo biatlonu zase vrhnete na školu.

Jo, to se těším. I když až začnu dopisovat diplomku, ono mě to přejde.