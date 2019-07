Potetovaný fenomén Dressel překonal medailový rekord: ‚Ale nechci být další Phelps‘

kwangdžu Před třemi lety ukončil nejlepší olympionik všech dob Michael Phelps kariéru. Nyní je jasné, že štafetu po něm, minimálně co se týče plavání, převzal další Američan - Caeleb Dressel. Na právě skončeném MS získal šest zlatých a dvě stříbrné medaile, čímž překonal rekord Michaela Phelpse.

Nejprve na minulém mistrovství světa v Budapešti sedmi medailemi srovnal s Phelpsem krok, co se týče zisku v rámci jednoho šampionátu, a letos v jihokorejském Kwangdžu toto maximum ještě o jeden cenný kov překonal: šest zlatých a dvě stříbra. K tomu pokořil světové rekordy na stovce motýlek a spolu se štafetou na 4x100 metrů volný způsob. „Nebylo to sice lehké, ale já ani nechci, aby to tak bylo. Opravdu ne,“ okomentoval dvaadvacetiletý Dressel svou medailovou žeň.

Caeleb Dressel vyrůstal v Green Cove Springs na Floridě. Již odmalička byl všestranně nadaný, a tak až ve dvanácti letech dal před americkým fotbalem definitivně přednost plavání, kterému se věnoval i jeho otec a dvě sestry.

První velmi výraznou stopu v bazénu zanechal v roce 2013. Na juniorském MS získal šest medailí včetně zlata z kraulařské stovky. Olympijské úspěchy vášnivého sportovce, který mimo plavání miluje také wakeboarding, jízdu na člunu, střelbu i stolní fotbal, přišly v Riu 2016. V brazilské metropoli krátce před dvacátými narozeninami získal dvě zlaté se štafetou: ve volném stylu plaval i finále, v polohovce se předvedl „pouze“ v rozplavbě.

Dressel trénuje až třífázově. Čtyřiadvacet hodin na jeden den je mu prý málo, raději by toho stíhal mnohem více. V tom i mnohém jiném si jsou s Phelpsem podobní. „Rád si dávám tři cíle na den,“ říká mladý Američan.

Výrazně se však liší, co se týče tetování. Zatímco Phelps má pouze dvě malá, Dressel hned pět, z toho čtyři na levé straně těla. Předloktí zdobí hlava aligátora, která symbolizuje vzpomínku na Floridskou univerzitu. Rameno patří americkému orlu. Pod ním se na paži skrývá další zvíře – medvěd. „Hledal jsem zvíře, které dokonale zachytí mou duši,“ vysvětlil svou volbu. Levou ruku pak ještě doplňuje americká vlajka. O dost střízlivěji vyvedená pravá strana těla pak patří olympijským kruhům, které se vyjímají na předloktí.

Kruhy by v blízké budoucnosti mohla doplnit například konkrétní data. Za rok se Dressel totiž pokusí pokořit výzvu, k níž svými famózními výsledky nutně směřuje – zazářit jako Phelps. „Je to pocta, když mě s ním srovnávají,“ říká muž s přezdívkou Usain Bolt z bazénu. „Ale já nechci být další Phelps,“ brání se srovnání.

Přivlastní si Dressel uvolněný plavecký trůn? Nebo se o něj bude rvát také krajan Ryan Lochte, který se vrací k závodění po čtrnáctiměsíčním trestu za nedovolenou infuzi?