Keňský mistr světa Sawe vyhrál Pražský půlmaraton v traťovém rekordu

Sawe běžel většinu závodu osamoceně. Vodiči neudrželi jeho tempo ani pět kilometrů, definitivně se od vedoucí skupiny odpoutal po devíti kilometrech. V teplém počasí zvítězil s velkým náskokem před krajanem Geoffreym Kipchumbou, který byl pomalejší o minutu a 37 sekund.

Osobní rekord si Sawe vylepšil o pět sekund. „Jsem absolutně šťastný, že se mi povedlo dosáhnout osobního maxima a rekordu závodu. Běželo se mi skvěle, trať byla rychlá a příjemná. Fanoušci mě hnali dopředu. Praha je nádherné město, líbila se mi, už když jsem tu trénoval, ale dneska mě krása města úplně dostala. Neměl jsem žádnou krizi,“ radoval se po závodě. Dvanáct let starý traťový rekord Etiopana Atsedua Tsegaye překonal o 23 sekund.

Nejlepší Češi: Patrik Vebr a Tereza Hrochová dobíhají do cíle Pražského půlmaratonu.

Vebr finišoval za 1:06:05 a byl pomalější o více než půl minuty oproti loňsku. „Bylo to těžké, od začátku jsem se trochu trápil. I když jsem byl z Keni připravený i na to teplo, dneska mi to nesedlo. Jsem šťastný za vítězství mezi českými běžci, ale s časem spokojený nejsem,“ řekl Vebr.

Porazil o 16 sekund Jiřího Homoláče. „S Jirkou jsme běželi od startu až po nějaký třináctý, čtrnáctý kilometr, kdy to pustil a já jsem se ještě vyvezl kousek za klukama. To mi pomohlo se od něj vzdálit a pak už jsem ten rozdíl jenom držel. Ale bylo to těžké. Mám radši závody, kdy je chladněji,“ doplnil Vebr.

Hrochová časem 1:14:19 zaostala o více než dvě minuty za osobním rekordem. Závod běžela z plného tréninku na olympijský maraton v Paříži. A po návratu z hor, kde sněžilo, prožívala teplotní šok. „Někdy na začátku mě začalo bolet břicho a až ve druhé půlce to povolilo. Takže první půlku jsem si protrpěla,“ řekla. Druhou Češku Barboru Besperát za sebou nechala o více než tři minuty.

V Pražském půlmaratonu startoval rekordní počet 15 500 běžců ze 115 zemí.