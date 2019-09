Překážkář Müller v Dauhá nepostoupil do finále MS. Každá chyba stojí síly, řekl po závodu

Dauhá Vít Müller obsadil na atletickém mistrovství světa v semifinálovém běhu na 400 metrů překážek nepostupové sedmé místo v čase 49,97 sekundy. Oproti rozběhu zrychlil o 18 setin a popáté v kariéře pokořil padesátisekundovou hranici. Při debutu na světovém šampionátu byl klasifikován na 18. místě. Postup z rozběhu byl nad síly smíšené štafety na 4x400 metrů ve složení Jan Tesař, Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Patrik Šorm.

Müller se oproti pátku zlepšil, přestože se nevyhnul v úvodu klopýtnutí, po kterém za překážkou vyšlápl z dráhy a visela nad ním hrozba diskvalifikace. V závěru útočil na šesté místo, ale o setinu prohrál s vedle běžícím Mexičanem Fernandem Vegou.

Se semifinálovým během byl spokojenější než s výkonem v rozběhu. „V rozběhu jsem udělal těch chyb víc. Ale na čtvrtce překážek se počítá každá chyba, každá chyba stojí síly, stojí desetiny. Mně se to bohužel stalo už na třetí překážce, takže mi to určitě sebralo pár míst,“ řekl novinářům Müller.

Běh vyhrál Američan Rai Benjamin za 48,52 před dalším spolufavoritem Abderrahmanem Sambou z Kataru (48,72). S nejrychlejším časem postoupil lídr světových tabulek a evropský rekordman Karsten Warholm z Norska (48,28).

Při premiéře mixové štafety na MS české kvarteto ve svém běhu skončilo poslední osmé a v konkurenci šestnácti týmů za sebou časem 3:18,01 nechalo jen Japonsko. To jako jediné nezařadilo muže na první a poslední úsek a jeho finišmanka se stala mužskou kořistí.

Češi měli vyšší ambice. „Finále jsme měli v plánu, ale stačilo nám překonat season best. Věřím, že s tím by se dalo předvést něco do desítky,“ řekl Šorm. Na Evropských hrách v Minsku běžela smíšená štafeta 3:17,53, tehdy byly v mužské části sestavy Müller a Michal Desenský.

Vítězové „českého“ běhu Američané vytvořili světový rekord časem 3:12,32. Tyrell Richard, Jessica Beardová, Jasmine Blockerová a Obi Igbokwe zlepšili dosavadní maximum z loňské Zlaté tretry o 69 setin. „Párkrát už jsem běžel v závodě, kdy padnul svěťák, a není to nic příjemného. Ostatní běží dost rychle a vy se za nimi snažíte. Ale vzpomínat na to budu rád,“ komentoval to Šorm. Obdobnou zkušenost měl z HMS v Birminghamu, kde zaběhli světový rekord Poláci, a ze Zlaté tretry na třístovce za Waydem van Niekerkem.

V prvním rozběhu zaujala také stíhací jízda favoritky hladké čtvrtky Salvy Ajd Násirové. Ta začala kolizí bahrajnské běžkyně s jednou ze soupeřek, po které narazila do Petržilkové. „Já málem spadla, hodně jsem se toho lekla, pak se kolem mě prohnala, to už jsem jenom viděla její vzdalující se záda,“ popsala česká běžkyně.



Na večerní vrchol druhého soutěžního dne navnadil diváky favorit stovky Christian Coleman. Americký vicemistr světa vyhrál první semifinále s vypuštěným závěrem za 9,88 sekundy a stejně jako v pátek byl jediným běžcem s časem pod deset sekund. Do finále, které je na programu ve 21:15 SELČ, se kvalifikoval i obhájce titulu Justin Gatlin, byť až nepřímo časem 10,09 ze třetího místa ve svém semifinále. V něm jej porazili Kanaďan Andre de Grasse (10,07) a o tisícinu sekundy i šampion z roku 2011 Yohan Blake z Jamajky.

V rozbězích ženské stovky byla nejrychlejší dvojnásobná olympijská vítězka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová z Jamajky. Pozornost na sebe strhla zářivě žlutými vlasy sahajícími až po hýždě a pak i časem 10,80. Jedenáctisekundovou hranici pokořily i Maria-Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny (10,85) a evropská jednička Dina Asherová-Smithová z Británie (10,96).

Švéd Daniel Stahl jako jediný diskař splnil kvalifikační limit nastavený na 65,50 a výkonem 67,88 obhájce stříbra potvrdil roli lídra světových tabulek. Mezi dvanáctku finalistů o 23 centimetrů nepostoupil olympijský vítěz Christoph Harting z Německa a neuspěl ani polský mistr světa z roku 2015 Piotr Malachowski.

Tyčkařské finále pro změnu bude bez světového rekordmana Renauda Lavillenieho. Třiatřicetiletý Francouz se tak nedočká světového titulu pod otevřeným nebem ani v Kataru. Jeho maximem je stříbro z Moskvy 2013, k tomu má čtyři bronzy. Ze všech ostatních velkých závodů včetně olympiády má nejméně jedno zlato. V Dauhá nepřeskočil 570, dalšímu spolufavoritovi, exmistru světa Pawlu Wojciechowskému z Polska nestačilo k postupu ani zdolání této výšky.