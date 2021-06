Přestaňte brát sport jen jako trávení volného času a přidejte mu víc peněz, vyzývá ČUS politiky

NYMBURK Česká unie sportu (ČUS) vyzývá politiky, aby přestali brát sport a pohyb jako zbytnou volnočasovou aktivitu a zahrnuli podporu těchto činností do programů pro podzimní volby. Velký důraz by měl být na školy, protože právě děti a mládež doplatily na pandemii koronaviru vleklým zákazem organizovaných aktivit i tělocviku. Ten byl zapovězen i po obnovení prezenční výuky.

Špatný životní styl s nedostatkem pohybu je hlavní příčinou nadváhy a obezity, kterou v Česku trpí 71 procent mužů a téměř 57 procent žen, uvedla ČUS. Je to nejvíce v historii a toto číslo stále stoupá. S obezitou souvisí vyšší výdaje na léčbu souvisejících onemocnění.

„Zhoršuje se zdraví obyvatel, jejich psychický stav a je velmi smutné, že slovo sport a zdraví prospěšné pohybové aktivity nejsou prioritou pro politické strany. Zároveň nechápeme, že ministerstvo školství v době probíhající pandemie nepřichází s programy na posílení podpory výchovy k pohybu a pohybové gramotnosti. Přínosy sportu pro společnost už není možné přehlížet,“ uvedl na valné hromadě předseda ČUS Miroslav Jansta.



Valná hromada ČUS schválila usnesení, ve kterém vyzývá politiky k nápravě tohoto stavu. Hlasovalo pro něj téměř šest desítek zástupců sportovních svazů a 69 ze 79 přítomných delegátů za kluby a jednoty.



„Patříme k nejtlustším národům světa, nemocemi oběhového a pohybového aparátu trpí miliony Čechů. A já marně hledal v programech politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny nějaký relevantní náznak strategie pro razantnější nápravu. Přitom ve všech vyspělých státech je podpora sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit vnímána jako investice do prosperity země a její budoucnosti,“ řekl Jansta.

Vláda by měla podle ČUS nejpozději do roku 2025 navýšit rozpočet sportu na úroveň rozpočtu ministerstva kultury. Letos jsou státní dotace na sport prostřednictvím Národní sportovní agentury 11,7 miliardy korun, zatímco kultura má k dispozici 15,85 miliardy korun.

„Dále chceme iniciovat a diskutovat zřízení Státního fondu na obnovu a rozvoj sportovní infrastruktury České republiky. A v neposlední řadě by měl stát pobídnout soukromý sektor k vyšší podpoře sportu a také celého neziskového sektoru přijetím opatření ke společenské odpovědnosti firem,“ doplnil Jansta.

Při řešení následků epidemie koronaviru v Česku se podle ČUS na pohybové aktivity zapomíná. Nemají dostatečný prostor v Národním plánu obnovy a resort školství nenaznačil, že by nějaká část z 250 milionů korun plánovaných od září do prosince na mimořádné doučování žáků měla směřovat do tělocviku.

Právě školákům by se přitom podle unie měla věnovat mimořádná pozornost. „O stovky hodin pohybu žáci a studenti přišli kvůli pandemii, podle několika studií mládež přibrala na tělesné hmotnosti v průměru o několik kilogramů. Hrozí, že si nevypěstují návyky k pravidelnému pohybu a tím ke zdravému životnímu stylu,“ uvedla ČUS v tiskové zprávě. Chtěla by, aby od mateřských až po vysoké školy přibyly dvě hodiny pohybu týdně navíc. Měly by se podporovat školní sportovní kluby a školní soutěže, širší využití by měla mít školní sportoviště.

Úkolem vlády je podle ČUS zajistit podmínky pro fungování sportovních organizací. „Stát bez sportovních spolků nedosáhne rozpohybování české společnosti. Musí se začít u dětí. Dnešní uvolnění stovek milionů se v čase promění ve stovky miliard ušetřených ve zdravotnickém a sociálním systému státu,“ dodala unie.