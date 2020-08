Při závodech automobilů zemřel reprezentant Los, účastnil se evropského šampionátu

Albrechtice (Orlickoústecko) Při závodech automobilů do vrchu v Albrechticích na Orlickoústecku zemřel v sobotu ráno jezdec Jiří Los. Čtyřiačtyřicetiletý reprezentant se pravidelně účastnil závodů českého i evropského šampionátu.

Se závodním vozem Mitsubishi vyjel při tréninkové jízdě z dosud nezjištěných příčin z trati do lesa. Zemřel na místě, řekla ČTK mluvčí policie Dita Holečková. U nehody zasahovali i záchranáři s vrtulníkem.

„Nehoda se stala ve velké rychlosti, na výjezdu ze zatáčky,“ řekl ČTK ředitel závodu Aleš Gänsdorfer. Los havaroval ráno po osmé hodině na uzavřené trati. Závody se konají na čtyřkilometrovém úseku silnice první třídy 1/44 mezi Lanškrounem a Štíty.

Podnik Albrechtický kopec je třetím dílem mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu. „Dnes je závod zrušen a večer budeme jednat s jezdci, zda v neděli pokračovat, nebo ne. Sami se rozhodnou,“ řekl Gänsdorfer.

„Jiří Los, věčně usměvavý a srdečný člověk, v sobotu při prvním tréninku prohrál svůj boj s časomírou. Odpočívej v pokoji, kamaráde, nikdy na tebe nezapomeneme. Svoji stopu v tomto sportu jsi nechal navždy,“ uvedl web dovrchu.cz na své facebookovém profilu.

Na albrechtickou trať do vrchu Laudon se závodní vozy vrátily loni po osmileté odmlce. Opětovné pořádání závodů umožnila rekonstrukce asfaltového povrchu silnice. První závody do vrchu se zde konaly v polovině 70. let minulého století.