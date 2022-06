Maminka u zápasu trpěla, přiznává šampion Procházka. Abych se zlepšil, musím ve svém životě udělat změny

„Ten mumraj kolem mě je náročný, ale byl to hlavní cíl mojí cesty, takže tak to beru. Chtěl jsem to. Pás, který jsem získal, potvrdil správnost této cesty,“ začal své povídání rodák z Hostěradic na Znojemsku. Následně ale přešel do svého tradičního rozjímání: „Na druhou stranu tomu všemu větší význam nepřikládám, protože jsem nepodal v zápase výkon, jaký jsem chtěl. Tenhle pás pro mě není tak důležitý jako skutečnost, když jsem já sám se sebou spokojený. A to jsem po souboji s Gloverem nebyl.“

Celý Procházka. Ostatně, uvolněnost i přemýšlivost se prolínaly ruku v ruce během celého rozhovoru.

Lidovky.cz: Hodně se řešil také váš výdělek, bonusy, jeden z nich jste dostal v kryptoměně. Orientujete se v této problematice?

Mám na to lidi. Na všechno, co se týče mých financí.

Lidovky.cz: Uděláte si teď radost nějakým dárkem?

Už nějakou dobu něco řeším, ale to nechci prezentovat do médií. Určitě musím zainvestovat do baráku, ale jsou tam i další záležitosti.

Lidovky.cz: A vydělal jste si na to výhrou nad Gloverem dost peněz?

(Usměje se) Ano.

Lidovky.cz: Vyhovuje vám, že si nyní pro každý zápas dojednáváte nové podmínky?

Ano. Je super, že mi v tom pomáhá Paradigm Sports, kteří mají na UFC daleko lepší a bližší vazby než já nebo kdokoliv kolem mě z Česka. Přece jen v tomto světě, byznysu je to právě o těch kontaktech, blízkých vazbách. Právě tohle určitě vaši pozici při jednáních zlepšuje.

Lidovky.cz: Je pro vás důležité vědět, za kolik zápasíte? Zasahujete do jednání, nebo to necháváte čistě na svém týmu?