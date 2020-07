Proměna bouřliváka? Kyrgios kárá Zvereva za chování během "karantény", nelíbí se mu ani situace v USA

Melbourne Zdevastované rakety, spory s rozhodčími a diváky na tribunách. Ano, řeč je o australském tenistovi Nickovi Kyrgiosovi. V současnosti se ale aktuální světová čtyřicítka světového žebříčku ATP snaží jít příkladem, jako když přispíval pomocí exhibic na požáry, které devastovaly Austrálii či útočil na sociálních sítích na Němce Alexandera Zvereva kvůli nedodržování pravidel karantény.

Alexander Zverev se podle vlastního prohlášení měl podrobit izolaci po startu na Adria Tour (turnaj pořádaný Novakem Djokovičem), po které se koronavirem nakazili Bulhar Grigor Dimitrov, Chorvat Borna Čorič a Srb Viktor Troicki.

V období, kdy měl být v izolaci se ale na sociálních sítích objevilo video, kde sedmý hráč světového žebříčku tančí v zaplněném klubu.

To vyprovokovalo Kyrgiose k útočnému tweetu, už před začátkem tohoto turnaji nazval myšlenku pořádat Adria Cup za hlupáckou.

„Když už si troufnete dát na Twitter slova, která vám nadiktují manažeři, o tom, že se na 14 dní izolujete, a ještě se tolik omlouváte, vydržte to aspoň ty posr... dva týdny. Proboha. Chlape! Buď prostě doma s přítelkyní. To mě tak štve. Tenisový svět mě už štve, vážně. Jak moc velkým sobcem lze vůbec být?“



Zverev zatím s odpovědí nepřišel.

Tenis si chce užívat

Dalším nepochopitelným jevem byla pro Kyrgiose informace, že se ve Spojených státech amerických, tedy v místě dějiště restartu tenisové sezony, kde by měl 21. srpna začít přemístěný podnik Cincinnati Masters a 31. srpna by se mělo spustit grandslamové US Open, za den opilo opilo 30 tisíc lidí.

Na svém instagramu i vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie to Kyrgios popsal jako „nejspíš nejhloupější věc, jakou v životě viděl“.

Vítěz šesti turnajů ATP však sám tvrdí, že ho velké turnaje nezajímají: „Myslím, že moje tělo by nevydrželo sedm zápasů hraných na tři vítězné sety, navíc když by každý z nich mohl trvat tři až čtyři hodiny. Chci si tenis jen užívat,“ sdělil australský tenista pro web essentiallysports.com. „Neusiluji o grandslamový titul a chci si hrát po svém,“ dodal Kyrgios

Fakt, že se chce tenisem bavit, umocňuje i to, že je Australan stále bez trenéra. „Jsem už hodně zajetý ve svých kolejích a musím přiznat, že nemám rád, když mi někdo radí. Proto pro mě nemá smysl najmout si kouče. Je to tak trochu vyhazování peněz a bylo by to pro nás plýtvání času,“ vysvětluje.

Pro potvrzení své přeměny image ale potřebuje Kyrgios zvládnout ještě jeden důležitý krok-neopakovat své excesy na kurtech.