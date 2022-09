Pozor, ptačí teritorium! Cyklisté řeší v Austrálii nezvyklý problém

Latinsky se nazývají Gymnorhina tibicen, česky se jim říká flétňáci australští.

Jsou černobílí, středně velcí a svým vzezřením připomínají vránu nebo straku. Mají příjemný zpěv, který připomíná zvuk flétny, jsou velmi inteligentní a teritoriální.

Jenže na cyklistickém šampionátu patří mezi nevítané, nechtěné.

Ve Wollongongu totiž právě probíhá období jejich hnízdění. Mateřské pudy jim přikazují za každou cenu chránit mláďata, a proto nalétávají na cokoliv, co považují za riziko pro své hnízdo.

Místní popisují, jak se snesou k zemi, zpevní pařáty a prudce do lidí vrazí. Nejčastěji prý útočí na běžce či cyklisty. Bez varování, zezadu, vybírají si hlavu.

Jen se zeptejte Nizozemce Baukeho Mollemy. Na sociálních sítích zveřejnil video, jak si s týmovými kolegy vyrazil na tréninkovou vyjížďku. Vše probíhalo hladce, když vtom najednou: Plesk! Tmavý pták ho trefil do zadní části helmy.

„Flétňáci útočí,“ připsal k videu. Incident ale přešel s úsměvem.

Při středeční smíšené časovce si jej „vytipoval“ pro změnu racek.

Mollema není jediný, kdo má podobné zkušenosti. Švýcar Stefan Küng popisoval, jak opeřenec nalétával na jeho parťáka. O útocích mluvili i Australanka Grace Brownová či Belgičan Remco Evenepoel.

„Poměrně velký pták se snesl k zemi a začal mě pronásledovat,“ líčil vítěz letošní Vuelty. „Bylo to celkem děsivé. Doufám, že se to už nestane, ale bojím se, že ano. Tohle je prostě Austrálie.“

Většina místních je na útoky zvyklá. Však také vybrané ulice či pláže doplňují cedule s nápisy: „Pozor, nacházíte se v místě ptačích náletů!“

Zároveň jsou na ní připsané rady: „Oblasti se pokud možno vyhněte. Nedělejte rychlé pohyby. Sesedněte z kola. Mějte na hlavě čepici či otevřete deštník. Chraňte si obličej a oči.“

Magpies are a real concern at #Wollongong2022. Grace Brown told me she’d been swooped twice during training rides. @UCI_cycling obviously didn’t get this memo - posted just near the finish-line. pic.twitter.com/qdxT0GOyot