Quintana jde do čela Vuelty. Náročnou horskou etapu v Andoře vyhrál Pogačar

Cortals d’Encamp Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál na Vueltě náročnou horskou etapu v Andoře. Dvacetiletý mladík dojel do cíle 94 kilometrů dlouhé trasy s náskokem 23 sekund před Kolumbijcem Nairem Quintanou, kterému druhé místo stačilo k posunu do červeného dresu lídra.

Závěr etapy poznamenala bouřka s krupobitím, která se přehnala přes cílový vrchol. Prudký déšť ještě více ztížil nepříjemný úsek na šotolině, navíc místy naplavil na silnici bláto.



Koncovku nakonec nejlépe zvládl Pogačar, který profitoval i z taktických manévrů stáje Movistar.

Tým totiž 3,5 kilometru před cílem nařídil na prvním místě jedoucímu Marcu Solerovi, aby místo útoku na etapové vítězství počkal na Quintanu, jemuž Pogačar ujel.



„Když jsem v sobotu viděl předpověď počasí, měl jsem radost, že má pršet,“ řekl Pogačar po premiérovém triumfu na závodě Grand Tour.

Vuelta - 9. etapa: (Andorra la Vella - Cortals d'Encamp, 94,4 km): 1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 2:58:09, 2. Quintana (Kol./Movistar) -23, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 4. Valverde (Šp./Movistar) oba -48, 5. Soler (Šp./Movistar) -57, 6. Pernsteiner (Rak./Bahrajn-Merida) -59, 7. Higuita (Kol./EF Education First), 8. Kelderman (Niz./Sunweb), 9. López (Kol./Astana) všichni -1:01, 10. Geoghegan Hart (Brit./Ineos) -1:38, ...113. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -32:25. Průběžné pořadí: 1. Quintana 35:18:18, 2. Roglič -6, 3. López -17, 4. Valverde -20, 5. Pogačar -1:42, 6. Hagen (Nor./Lotto-Soudal) -1:46, 7. Edet (Fr./Cofidis) -2:21, 8. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -3:22, 9. Kelderman -3:53, 10. Teuns (Belg./Bahrajn-Merida) -4:46, ...75. Štybar -1:06:17.

„Na štěrkové sekci jsem jel na plný plyn. Byla to hodně záludná etapa, se spoustou technických pasáží. A pak navíc to krupobití. Byla to neuvěřitelná jízda,“ prohlásil.

Kolumbijský vítěz Vuelty z roku 2016 Quintana nyní vede v průběžném pořadí o šest sekund před Slovincem Primožem Rogličem, který dnes dojel třetí s odstupem 48 sekund na vítěze.

Na třetí příčku klesl další Kolumbijec Miguel Ángel López.

V červeném jedoucí lídr Astany sice v nájezdu do závěrečného stoupání 18 kilometrů před cílem konkurenty na celkové pořadí setřásl, jako první se ale dostal do krupobití a skončil na zemi.

Krátce poté zaútočil Quintana a jeho nástup zachytil pouze Pogačar.

López, jenž spadl právě ve zrádném v šotolinovém úseku, se zlobil, že pořadatelé kvůli počasí nepozastavili etapu jako na Tour de France.

„Mám sedřené ruce. Bylo to hodně nebezpečné. Ještě že tam nebyl žádný velký sjezd,“ prohlásil Kolumbijec, jenž na devátém místě nabral minutové manko.

Zdeněk Štybar, který se v sobotu pokusil zaútočit na etapové vítězství, dojel do cíle se ztrátou více než půl hodiny na 113. místě.