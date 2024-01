Velkolepý český triumf. Macík ovládl Rallye Dakar, Loprais skončil druhý

Dařilo se i dalším českým reprezentantům. Automobilový jezdec Martin Prokop obsadil 5. místo a vylepšil své osobní i české historické maximum v kategorii. Mezi motocyklisty skončil desátý Martin Michek, který si tak vyrovnal nejlepší umístění z roku 2021 a zároveň české.

Z vítězství se radovali Španěl Carlos Sainz, kralující osobním automobilům již počtvrté, a Ricky Brabec. Americký motocyklista navázal na triumf z roku 2020.

Poslední 12. etapu, jež měla start i cíl v Jambu a závodníky během ní čekala rychlostní zkouška o délce 175 km, vyhrál v hlavní kategorii Sébastien Loeb z Francie. Mezi motorkami byl nejrychlejší loňský šampion Kevin Benavides z Argentiny.

Carlos Sainz (vpravo) se svým navigátorem Lucasem Cruzem.

Čtyřiatřicetiletý Macík startoval na Dakaru podvanácté, podesáté jako pilot. Letos se do čela dostal v 6. etapě, kdy předstihl loňského vítěze Januse van Kasterena z Nizozemska a první místo již neopustil. Nakonec porazil druhého Lopraise o hodinu a 54 minut. Třetí skončil Mitchel van den Brink z Nizozemska, který si také vytvořil osobní maximum. Loni byl čtvrtý.

Jednačtyřicetiletý Prokop byl dosud na Dakaru nejlépe dvakrát šestý, naposledy loni. Ve čtvrteční etapě se posunul na průběžně 5. pozici a tu dnes udržel. Za nejrychlejším Loebem, jenž neúspěšně útočil na celkově druhé místo a nakonec skončil třetí, zaostal o 10:46 minuty. Stejně jako jezdec Orlen Jipocar týmu jel dnes na jistotu i Sainz, který měl v čele náskok téměř hodinu a půl na druhého Guillaumea de Meviuse z Belgie. Jednašedesátiletý Španěl byl ještě o čtyři sekundy pomalejší než Prokop.

Michek mezi motocyklisty desátý

Pětatřicetiletý Michek startoval na pátém Dakaru, absolvoval tak všechny ročníky slavné soutěže, které se konaly v Saúdské Arábii. Oproti loňsku si jezdec týmu Orion Moto Racing Group o jednu pozici polepšil a stejně jako před třemi lety vyrovnal výsledkem Stanislava Zlocha z roku 1998.

„Vypadá to skutečně na desáté místo a vyrovnání českého rekordu na Dakaru. Je to magické, ani jsem v to nedoufal. Sice jsem měl v etapě menší pád, ale jel jsem tak, aby tempo vyhovovalo a hlavně abych to někde nezahodil,“ řekl Michek, který měl v průběhu 46. ročníku rallye problémy s poraněnou rukou a několik dnů jej limitovalo i onemocnění.

„Bylo to pro mě náročné fyzicky, psychicky i zdravotně. Jsem rád, že jsme to doválčili do konce,“ oddechl si. Vedle tradiční účastnické medaile by si měl Michek domů odvést i malou sochu beduína, kterou dostávají nejlepší. „Měly by ho dostat všechny motorky do 10. místa,“ řekl.

V poslední etapě Michek ztratil 8:40 minut na nejrychlejšího Benavidese a byl osmnáctý. Bezpečně ale udržel celkově desáté místo. Jeho nejbližší pronásledovatel Ind Harith Noah byl sice dnes rychlejší, v konečném hodnocení za českým motocyklistou ale zaostal o téměř šest minut.

Vítězný Brabec dnes stejně jako Michek kontroloval svou pozici. Tovární jezdec Hondy zajel podle neoficiálních výsledků osmý čas, v konečném pořadí druhého Rosse Branche z Botswany nakonec porazil o necelých 11 minut. Třetí skončil Francouz Adrien van Beveren.

Celkově 22. místo obsadil při svém jubilejním desátém startu na Dakaru Milan Engel, sedmadvacátý skončil Jan Brabec. Kompletní program rallye zvládli i David Pabiška, Martin Prokeš a Libor Podmol.