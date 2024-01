Dakar startuje s řadou Čechů v čele s Macíkem, Lopraisem nebo Prokopem

„Fanoušci i spousta lidí kolem mě v tom má jasno. Byli jste druzí, takže to je v pohodě. Teď už jen vyhraješ. Takhle to bohužel na Dakaru není. Nečeká nás jedna etapa, ale náročné dva závodění týdny,“ řekl ČTK Macík, který loni nestačil jen na Nizozemce Januse van Kasterena.

„Moje ambice jsou jasné, všichni chceme vyhrát. Vím ale, že když to bude Top 3 respektive Top 5, tak v cíli nebudu šťastný, ale budu šťastný poté, co si uvědomím, co všechno se událo,“ uvedl člen týmu MM Technology.

Realistické očekávání před startem má i Prokop, který před rokem skončil šestý a vyrovnal své i české historické maximum. „Konkurence neskutečně narostla. Množství krásných aut a velmi šikovných pilotů se zase zvýšilo. Za mě je tam minimálně 35 kluků, kteří jsou schopni bojovat o první desítku,“ řekl Prokop, jenž přes léto zabudoval do svého fordu výkonnější turbomotor. „Určitě si nechceme nalhávat, že bychom měli na to jet od prvních dnů v první pětce, kam se dlouhodobě chceme zkusit podívat. To je náš cíl, ke kterému bychom jednou chtěli dospět,“ uvedl.

Michek byl před rokem jedenáctý a jen jedna pozice jej dělila nejlepšího výsledku z roku 2021. I on, stejně jako Prokop, bude jako člen soukromého týmu bojovat proti velké skupině továrních jezdců. „Všichni se do toho snažíme dávat maximum, i když tolik peněz jako fabričtí jezdci samozřejmě nemáme. Jsou to takové misky vah, které musí být vyrovnané. Musíme s ohledem na finance udělat vše tak, abychom byli maximálně připraveni,“ řekl Michek.

Posádky s českou účastí: Motocykly: Martin Michek (KTM); Jan Brabec (KTM); Milan Engel (KTM); David Pabiška (KTM); Jaromír Romančík (KTM); Dušan Drdaj (KTM); Libor Podmol (Husqvarna); Martin Prokeš (KTM). Auta: Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Tomáš Ouředníček, David Křípal (Toyota); Karel Trněný, Michal Ernst (Ford). Kamiony: Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco); Aleš Loprais, Jaroslav Valtr ml., Jiří Stross (Praga); Jaroslav Valtr st., René Kilián, David Kilián (Tatra); Pascal de Baar/Niz., Tomáš Šikola, Gijsbert Verschoor/Niz. (Tatra); Daniel Stiblík, Lukáš Kvasnica, Jiří Tomec (Tatra); Michal Valtr, Jaroslav Miškolci, Radim Kaplánek (Iveco); Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder/Fr., Laurent Lalanne/Fr.(MAN). Klasik: Barbora Holická, Lucie Engová (Citroën 2CV); Ondřej Klymčiw, Josef Broš (Škoda 130 LR); Jan Vinš, Tomáš Hovorka (Mitsubishi Pajero).

V kategorii automobilů bude o třetí výhru v řadě a celkově šestý triumf usilovat Násir Attíja z Kataru, který ale vyměnil toyotu za speciál Hunter týmu Prodrive. Ve startovní listině nechybí rekordman v počtu vítězství na Dakaru Stéphane Peterhansel z Francie, který rallye ovládl čtrnáctkrát, nebo legendy klasické rallye Francouz Sébastien Loeb a Carlos Sainz ze Španělska. Zatímco Sainz již Dakar třikrát vyhrál, devítinásobný mistr světa byl třikrát druhý.

I mezi motocyklisty se na startu sejde několik vítězů z minulých let. Triumf obhajuje Kevin Benavides z Argentiny, nejvyšší ambice mají Brit Sam Sunderland, Toby Price a Daniel Sanders z Austrálie, Ricky Brabec z USA nebo Chilan Pablo Quintanilla. V kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence se bude snažit prosadit David Pabiška, který byl v minulosti dvakrát čtvrtý.

Pořadatelé připravili pro téměř osm stovek závodníků trať s 12 etapami a prologem o celkové délce téměř 8000 km, jejíž součástí je 4716 "ostrých“ km. Novinkou je dvoudenní etapa bez asistence, která nahradí dřívější podobu maratonské etapy. „Z nasledování trasy víme, že to bude hodně obtížné. Myslím si, že to opravdu bude nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii, což pořadatelé říkají i chtějí. První půlka bude očistec, 400 závodních kilometrů každý den, to je fakt hodně. A to se vždy rozhoduje v závěru,“ řekl Macík.