Loprais první, Macík druhý. Třetí etapě Dakaru dominovaly české posádky

Loprais po dvanáctém dílčím triumfu na slavné soutěži předstihl obhájce prvenství Januse van Kasterena z Nizozemska. Dnes byl rychlejší o o 16:10 minuty a v celkovém hodnocení vede o 3:15 minuty. Macík, jehož dnes dělilo od vítězství 4:27 minuty, ztrácí po etapě z Davadmí do Salamíje 13:29 minuty.

Motocykly Michek ve znamení desítky

Motocyklový závodník Martin Michek zajel desátý čas a celkově dál uzavírá první desítku. Mezi automobily byl jedenáctý Martin Prokop a posunul se na 21. pozici. Novým lídrem hlavní kategorie je Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie, mezi motocyklisty vedení stále drží Ross Branch z Botswany.

Výsledky kategorie motocyklů poznamenaly dodatečné penalizace i úpravy časů. Původně byl nejrychlejší Chilan Pablo Quintanilla, který ale po přičtení šesti trestných minut klesl na sedmé místo. Etapové prvenství si připsal loňský vítěz Kevin Benavides z Argentiny.

Martin Michek

Michek se na kontrolních mezičasech držel i na šestém místě, ve druhé polovině etapy z Davadmí do Salamíje se 438 "ostrými“ kilometry ale mírně klesl. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group byl v původních výsledcích devátý, nakonec jej předstihli Australan Toby Price a Skyler Howes z USA, kteří pomáhali po pádu Němci Sebastianu Bühlerovi a jejich čas pořadatelé dodatečně upravili. Za Michka ale klesl penalizovaný Španěl Joan Barreda.

„Bylo to hrozně výživné, po 300 kilometrech fakt velmi těžké. V terénu bylo vše, co nám Saúdská Arábie může nabídnout. Nechyběly duny, kopcovité nebo kamenité výjezdy, dlouhé sjezdy, koryta, vyschlá řečiště... Brutality. Na motorce jsem byl šest nebo sedm hodin, makal jsem, co to šlo,“ uvedl Michek, jehož limitují problémy s levou rukou. „Snad to nebude zánět šlach. Dávám si prášky, snad zaberou,“ řekl.

Z rallye odstoupil jeden z favoritů kategorie motocyklů Sam Sunderland, Brita vyřadily technické problémy. Vedle dvojnásobného vítěze Dakaru měl potíže i Jaromír Romančík, který dnešní etapu neabsolvoval. Tým se jej ale pokusí vrátit do závodu s penalizací. Havaroval i Libor Podmol.

„Spadl přede mnou. Jeli za ním ještě dva jezdci a byli tam chvíli s ním. Zmáčkli mu tlačítko, aby si ho vyzvedli organizátoři, ale na tankovačce jsem se dozvěděl, že prý pokračuje v soutěži. Akorát mu tekla krev ze rtů nebo z oka. Byl otřesený, ale snad v pohodě,“ uvedl Martin Prokeš.

Automobily Dnes to bylo maso, řekl jedenáctý Prokop

Mezi automobily byl podle neoficiálních výsledků nejrychlejší Brazilec Lucas Moraes, který skončil loni při své dakarské premiéře třetí. Novým lídrem se stal dnes třetí Rádžhí, který předstihl Carlose Sainze ze Španělska. Prokop skončil těsně za elitní desítkou, na Moraese ztratil 14:55 minuty.

Martin Prokop ve třetí etapě Dakaru.

„Dnes to bylo maso. Zvolili jsme hodně vlažné tempo, protože se začínalo na kamenech a nechtěli jsme opakovat první etapu,“ řekl Prokop a poukázal na své sobotní problémy s defekty a jízdě bez rezervy. „Myslím si, že se to vyplatilo, i když nás jedno auto předjelo. Jeli jsme si svoji jízdu a jediný zásek byl v dunách, které byly hodně měkké. Tři výjezdy jsme nezvládli a hrozně jsme se tam trápili,“ uvedl Prokop s tím, že problémy souvisely s nastavením vozu na kamenitou trať.

Šampion z předešlých dvou let Násir Attíja z Kataru po třech defektech dokončil měřený úsek jen s třemi koly a na ráfku. Protože 3. etapa je takzvaně maratonská, budou mít jeho mechanici jen dvě hodiny na opravu vozu. Attíja i tak zajel čtvrtý čas a průběžně je pátý.