Vingegaarde, sleduju tě. Evenepoel cítí před Vueltou formu, o titulu ale nemluví

Seděl uvelebený v hotelovém křesle, několikrát se usmál, párkrát zavtipkoval. Bylo vidět, v jaké je pohodě. „Cítím se dobře,“ potvrdil třiadvacetiletý závodník Quick-Stepu na online tiskové konferenci.

Jestli bude chtít titul získat znovu? Samozřejmě, kdo by nechtěl. Nahlas to však neřekl. Naopak, trochu brzdil očekávání.

„Chtěl bych vyhrát nějaké etapy. A mým druhým velkým cílem je být v Madridu na pódiu,“ plánoval.

Tím možná trochu překvapil. Od obhájce Vuelty se přeci čeká titul. I podle jeho povahy – jezdce, který si nikdy nedává malé cíle a je pokaždé plný sebevědomí – se asi čekalo, že rovnou vyhlásí útok na titul.

Tentokrát si ale i Evenepoel uvědomuje, že ho čeká pořádná práce. Jumbo-Visma na něj kromě Primože Rogliče posílá i vítěze Tour Jonase Vingegaarda. A o letošní vrchařské trase se hovoří jako o jedné z nejtěžších Grand Tour posledních let.

LOŇSKÝ KRÁL. Belgický cyklista Remco Evenepoel s trofejí pro vítěze 77. ročníku španělské Vuelty

„Říct, že vyhraju, by proto bylo nesmírně těžké,“ vysvětloval Belgičan. „Poučil jsem se. Vím, že na závodech Grand Tour se toho může stát mnoho. Můžete si vybrat špatný den, přijde pád, nemoci. Což jsem poznal i já.“

V tom má pravdu. Pokud by se sezona vyvíjela podle jeho představ, na Vueltě by nyní dost možná nebyl. V ideálním světě by měl doma vítězství z monumentální klasiky Lutych-Bastogne-Lutych, růžový dres z Gira, duhový z mistrovství světa a užíval si volna a chystal se na poslední závody sezony.

Lutych sice ovládl, i duhový dres má, v Glasgow ovládl časovku. Jenže růžový z Gira ne, závod totiž musel po deváté etapě kvůli covidu opustit.

Proto pozměnil plány, proto je nyní na Vueltě.

„Hned po zklamání na Giru mi říkal: Hej, co si myslíš o Vueltě,“ vzpomínal jeho parťák Louis Vervaeke. „Po všech těch přípravách, kdy strávil třeba šedesát dní ve vysoké nadmořské výšce, to už nemusel chtít podstupovat. Ale on ne, ukázal, jaký je šampion.“

Ve čtvrtek večer tak Evenepoela i přes úmorné vedro vítaly na barcelonském prostranství Plaza del Mar při oficiální prezentaci týmů davy fanoušků.

V sobotu nastoupí spolu se svými kolegy včetně Jana Hirta do zahajovací patnáctikilometrové týmové časovky.

DALŠÍ TITUL Z MISTROVSTVÍ SVĚTA. Belgičan Remco Evenepoel ochutnává zlatou medaili pro mistra světa v časovce.

„Těším se,“ říká belgická hvězda. „Pro Španělsko mám trochu slabost. Je to země, do níž jezdím v zimě trénovat. Možná mi sedí místní kopce, silnice, skvělí fanoušci, kteří v sobě mají takový oheň. Je vždycky zábava tu závodit.“

Na Vueltu se tentokrát připravoval především v Dolomitech ve Val di Fassa, kde s týmem v červenci absolvoval dlouhé soustředění.

Po něm si dal pár dní volno, pak odjel na klasiku San Sebastian, kterou potřetí v řadě vyhrál, načež zamířil na světový šampionát do Skotska.

„I ten mi svým způsobem posloužil jako příprava,“ popisuje. „Třeba časovka na něm byla o hodinovém výkonu. Tedy něco podobného jako stoupání Angliru nebo Tourmalet, která mě čekají tady. Jasně, jde o úplně jiný profil, ale třeba úsilí bude podobné.“

Zároveň se také připravoval tak, že se snažil jezdit co nejvíc v horkém počasí. Trochu zhubl a také si byl projíždět některé důležité momenty letošní náročné trasy.

„Byl jsem třeba na Angliru. Dosud jsem ho v závodě nikdy nejel, ale v rámci přípravy jsem si ho dal v závodním tempu, takže snad vím co čekat,“ říká o obávaném strmém stoupání, které obstará dojezd sedmnácté etapy.

Právě druhý a třetí týden vidí jako klíčový. V desáté etapě přijde na řadu skoro šestadvacetikilometrová individuální časovka, v níž by chtěl získat náskok. V dalších dnech pak následují ty nejtěžší horské zkoušky.

„První týden je sice náročný, ale ne tolik,“ vyhlíží. „Chtěl bych tuhle Vueltu možná pojmout i trochu defenzivněji, neútočit tolik ze začátku jako třeba loni. Prvních devět dní nebudeme mít o červený dres zájem, a kdybychom ho získali, tak se ho budeme snažit přenechat. Je tady spousta dalších silných týmů, které mohou tahat.“

Ač se před startem nejvíce mluví o trojici on, Vingegaard, Roglič, je zde spousta dalších. Movistar tradičně spoléhá na Enrica Mase, UAE na Joaa Almeidu a Juana Ayusa, Ineos na Gerainta Thomase.

„Úroveň bude opravdu velká. Všichni budou připraveni,“ ví Evenepoel. „Ale je to dobře. Bude to aspoň zajímavé pro nás jezdce, pro diváky, pro celou Vueltu. I já z toho můžu těžit. Třeba Vingegaard, který ví, jak vyhrát Tour. Můžu ho sledovat, něco od něj pochytit a připravit se na to, co mě příští rok čeká,“ vyhlíží už plánovanou premiéru na Tour de France.

Ale nepředbíhejme... Nejprve ho čeká Vuelta.