Basketbalový reprezentant Bálint bude hrát ve Španělsku za Alicante

Bálint o svém odchodu do druhé španělské ligy mluvil ve čtvrtek po tréninku české reprezentace v Brně a jeho nový zaměstnavatel dnes jeho příchod oficiálně potvrdil. „Je to jeden nejlepších talentů v Česku a má přes svůj mladý věk mezinárodní zkušenosti. Je to pro nás hráč jak pro současnost, tak pro budoucnost,“ řekl sportovní ředitel Alicante Asier Alonso.

Richard Bálint z Brna při trestném hodu

„Druhá španělská liga má dobrou úroveň, je to trošku přiblížení k ACB lize. Chci si zkusit něco jiného v zahraničí. Myslím si, že je to lepší soutěž než česká liga. Na druhou španělskou ligu se také dívá více lidí ze zahraničí, než na českou. Posun to bude určitě,“ prohlásil ve čtvrtek Bálint, který v lize odehrál celkem 134 utkání, ve kterých nasbíral celkem 1284 bodů, 234 doskoků a 333 asistencí.

„Odchod Richarda Bálinta je pro nás velkou ztrátou. V poslední sezoně patřil k lídrům našeho týmu. Některé jeho výkony přesahovaly naši ligu, proto nám bylo jasné, že udržet tohoto hráče bude velmi těžké. Navíc Richardovým dlouhodobým cílem bylo zkusit si zahraniční soutěž. O této variantě jsme tedy dopředu věděli. Myslím, že je to i pro Basket Brno dobrá vizitka práce s mladými hráči. Chtěl bych Ríšovi poděkovat za všechno, co pro Basket Brno odvedl, a přejeme mu, ať se mu ve Španělsku daří,“ uvedl v tiskové zprávě hlavní trenér Brna Martin Vaněk.