Roglič je znovu v ráži. Ovládl čtvrtou etapu Paříž-Nice a oblékl se do žlutého

Chiroubles Slovinský cyklista Primož Roglič vyhrál čtvrtou etapu závodu Paříž-Nice a posunul se do čela průběžného pořadí. Úřadujcí vítěz Vuelty dnes po sólovém úniku při stoupání na Chiroubles zvítězil o 12 sekund před Maxmilianem Schachmannem z Německa a Francouzem Guillaumem Martinem.

Roglič zaútočil tři kilometry před cílem a v průběžném pořadí má náskok 35 sekund před obhájcem celkového prvenství Schachmannem. „Už včera to bylo dobré, takže mám velkou radost,“ připomněl jednatřicetiletý Slovinec třetí místo z úterní třetí etapy. „Dnes to bylo hodně náročné, ale na konci jsem měl dost sil na to, abych mohl odjet,“ dodal.



Další ztrátu po odstoupení Australana Richieho Porteho v úvodní etapě dnes utrpěla stáj Ineos-Grenadiers. Po pádu ve sjezdu z Mont Brouilly 15 kilometrů před cílem odstoupil Tao Geoghan Hart. Britský vítěz loňského Gira d’Italia podle prohlášení týmu zamířil na vyšetření do nemocnice.