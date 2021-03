Roglič zase při chuti. V kopci předčil spurtéry a upevnil si vedení v Paříž-Nice

Biot Slovinský cyklista Primož Roglič vyhrál v hromadném dojezdu do kopce šestou etapu závodu Paříž-Nice a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Díky bonifikaci zvýšil svůj náskok před druhým Němcem Maximilianem Schachmannem na 41 sekund.

Vítěz loňské Vuelty se v závěru 202,5 kilometru dlouhé trasy prosadil proti spurtérům. Druhý v krátkém kopci finišoval Francouz Christophe Laporte a třetí Australan Michael Matthews.



„Takovéhle vítězství je prima. Je to zase něco nového. Mám ohromnou radost, že se mi to povedlo,“ uvedl bývalý skokan na lyžích, který zvítězil už ve středeční čtvrté etapě, po níž se oblékl do žlutého trikotu. „Celý den byl dneska hodně náročný, proto jsem si na konci říkal, že by to mohlo vyjít, když jsou všichni unavení. Je to paráda, že to vyšlo,“ prohlásil Roglič.