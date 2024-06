Vondroušová postoupila do čtvrtfinále, v něm ji čeká rozjetá světová jednička

Po dlouhé době na dvorci Suzanne Lenglenové tenistky bojovaly pod otevřenou střechou, celý týden totiž grandslamovou Paříž sužují časté dešťové přeháňky, které komplikují zápasy na menších kurtech. I kdyby se ale špatné počasí přihnalo i v neděli ráno, Vondroušová stejně mohla hrát beze strachu z přerušování, neboť druhý největší kurt areálu disponuje zatahovacím krytem.

Šikovné levačky se na druhém největším dvorci představily hned v úvodním nedělním zápase, přesně osm let a jeden den od momentu, kdy proti sobě hrály v juniorské soutěži antukového grandslamu.

Tenkrát se z výhry radovala šestnáctiletá Vondroušová a stejně jako na lednovém United Cupu přemohla Danilovičovou i tentokrát. Za necelou hodinu a půl vyhrála 6:4, 6:2 a poprvé od roku 2019 se na Roland Garros dostala do čtvrtfinále, které si v úterý zahraje proti Šwiatekové.

„Přesto, že ten zápas byl těžký, jsem moc ráda, že se mi podařilo vývoj otočit a postoupit. Věděla jsem, že se potřebuju soustředit, že soupeřku nesmím pustit zpátky do hry,“ hodnotila Vondroušová v rozhovoru na kurtu.

K účasti mezi nejlepší osmičkou se česká tenistka nastartovala vyhraným prvním setem, na úvod druhého dějství navíc čistou hrou sebrala Srbce podání. Sama šikovně zlikvidovala tři brejkové hrozby a dostala soupeřku pod tlak.

Olga Danilovičová se rozčiluje během osmifinálového zápasu Roland Garros.

Danilovičová začala hru kazit a místo vítězných míčů se dopouštěla spíše nevynucených chyb, kterých během zápasu nasázela hned 32. Zato Vondroušová pokračovala v poklidném tempu. Vynervované Srbce vracela údery, zkracovala hru a za půl hodiny se dopracovala k vedení 5:2, po kterém šla na druhou stranu kurtu podávat na vítězství.

Vybojovala ho celkem hladce, po necelé hodině a půl mohla běžet k síti jako vítězka a čerstvá čtvrtfinalistka. A to přesto, že si osmifinálovou bitvu hned zkraje utkání mírně zkomplikovala.

Po zaváhání ve druhém gamu darovala dvojchybou soupeřce svůj servis. Danilovičová navíc ze začátku doslova zabíjela české pokusy o návrat do hry nechytatelnými ranami po lajně. Ovšem i Vondroušová trestala drobné srbské chyby, jenže už po 16 minutách hry si poslední kvalifikantka v pavouku vytvořila solidní náskok 4:1.

Utkání v číslech: Vítězné míče: Vondroušová 19, Danilovičová 17 Nevynucené chyby: Vondroušová 18, Danilovičová 32

A Češka věděla, že i ona musí zabrat.

Vytasila tak z tenisového repertoáru svoje vyhlášené kraťasy, za které ji publikum náležitě ocenilo hlasitým potleskem. A povedeným lobem si v sedmém gamu vybojovala úvodní dva brejkboly zápasu, hned první z nich proměnila chytrým přechodem k síti.

Postupně začala využívat i negativních emocí srbské soupeřky, jež nad svými údery ztrácela kontrolu. A tak se postupně síly na kurtu vyrovnaly.

V devátém gamu se o dominanci obě tenistky přetahovaly, Vondroušová zachytila příležitost a dokonala brejk na 5:4. A když po dalším parádním lobu odcházela na lavičku po pěti vyhraných gamech v řadě, hřál ji pocit, že je pouhý jeden set od účasti ve čtvrtfinále.

V něm ji čeká rozjetá polská jednička Šwiateková, která se při osmifinálovém zápase na centrálním kurtu příliš nezdržela. Za 41 minut ztratila pouhých deset míčků a Rusku Anastasiju Potapovovou deklasovala dvakrát 6:0.

Skluz v deblových soutěžích

Úřadující šampionka Šwiateková, jež ve třetím kole vyřadila Češku Marii Bouzkovou, postoupila do čtvrtfinále Roland Garros popáté v řadě. „Byla jsem hodně soustředěná. Nedívala jsem se na skóre a hrála dál svou hru. Skončilo to velmi rychle, je to docela zvláštní,“ líčila po výhře.

Iga Šwiateková odpaluje míček během osmifinálového zápasu Roland Garros.

Kvůli přetrvávajícímu dešti nejsou v Paříži dohraná ještě ani první kola deblových soutěží, ve kterých se v neděli představí i čeští zástupci. Tomáš Macháč, který v sobotu vypadl ze singlové části ve třetím kole po hrdinském boji s Daniilem Medveděvem, nastoupí po boku čínského parťáka Čang Č’-čena.

V ženské čtyřhře zabojuje Marie Bouzková společně se Španělkou Sarou Sorribesovou, Kateřina Siniaková zase vyměnila zraněnou Australanku Storm Hunterovou za mladou Američanku Coco Gauffovou. Na kurtu se proti sobě postaví i dvě Češky: Linda Nosková, která tvoří pár se Slovenkou Terezou Mihalíkovou, vyzve Barboru Krejčíkovou s Němkou Laurou Siegemundovou.

Do smíšené čtyřhry by měl zasáhnout český pár Siniaková a Macháč, kteří se tak mohou připravovat na nadcházející olympijské hry, kde by rovněž chtěli společně startovat. V prvním kole v Paříži je však čeká nelehký úkol, vyzvou totiž duo Sie Šu-wej a Jan Zielinski, které ovládlo letošní Australian Open.