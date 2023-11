Druhé místo pro Nováka! Český běžec na lyžích zazářil v Ruce v závodě na 20 km

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) 20 km volně s hromadným startem: Muži: 1. Jenssen (Nor.) 48:08,9, 2. Novák (ČR) -0,7, 3. Amundsen (Nor.) -2,1, 4. Vermeulen (Rak.) -3,6, 5. Krüger -3,6, 6. Golberg (oba Nor.) -3,8, ...65. Fellner (ČR) -3:43,2. Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Amundsen 229, 2. Golberg 215, 3. Novák 209, 4. Valnes 202, 5. Klaebo 202, 6. Nyenget (všichni Nor.) 183, ...90. Fellner 2. Ženy: 1. Ilarová (Švéd.) 55:40,8, 2. Digginsová -0,3, 3. Brennanová (obě USA) -1,4, 4. L.U. Wengová (Nor.) , 5. Anderssonová, 6. Karlssonová (obě Švéd.) všechny -3,2, ...25. Janatová (ČR) -2:05,3. Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Karlssonová 285, 2. Brennanová 255, 3. Digginsová 247, 4. Ribomová (Švéd.) 239, 5. Anderssonová 207, 6. Sundlingová (Švéd.) 199, ...23. Janatová 98, 35. Beranová 64, 47. Antošová (obě ČR) 38.