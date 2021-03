Rusky v čele se Ščerbakovovou ovládly krasobruslařské MS, Březinová byla 22.

Stockholm Ruské krasobruslařky získaly všechny medaile na mistrovství světa. Vyhrála Anna Ščerbakovová před Jelizavetou Tuktamyševovou a Alexandrou Trusovovou. Eliška Březinová po nevydařené volné jízdě klesla na šampionátu ve Stockholmu na 22. místo.

To by mělo zajistit Česku místo na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu, ale samotná Březinová byla opatrná. V dějišti šampionátu se totiž objevil výklad, podle něhož by se některé kvóty z MS mohly převést na dodatečnou kvalifikaci do Oberstdorfu. Pokud by to platilo, přestože to v kritériích mezinárodní federace ISU není výslovně uvedeno, byla by nejen Březinová, ale i česká sportovní dvojice Martin Bidař, Jelizaveta Žuková těsně pod čarou. ISU oficiální rozdělení kvót zveřejní až 11. dubna.



Vedení po krátkém programu udržela loňská vicemistryně Evropy Ščerbakovová, i když upadla při čtverném lutzu. Vyhrála téměř o třináct bodů před Tuktamyševovou. Na bronzovou příčku se z dvanáctého místa „proskákala“ Trusovová, ačkoliv u dvou ze svých pěti čtverných skoků spadla.

Mistrovství světa v krasobruslení ve Stockholmu:

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 88,15 bodu, 2. Hubbellová, Donohue 86,05, 3. Chocková, Bates (všichni USA) 85,15, 4. Gillesová, Poirier (Kan.) 83,37, 5. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 83,02, 6. Guignardová, Fabbri (It.) 81,04, ...22. Taschlerová, Taschler (ČR) 64,00 - nepostoupili do volných tanců.

Ženy - konečné pořadí: 1. Ščerbakovová 233,17, 2. Tuktamyševová 220,46, 3. Trusovová (Rus.) 217,20, 4. Chenová (USA) 208,63, 5. Hendrickxová (Belg.) 208,44, 6. Sakamotová (Jap.) 207,80, ...22. Březinová (ČR) 155,13.