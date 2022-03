Ruští a běloruští paralympici nakonec v Pekingu startovat nebudou

IPC ve středu účast Rusů a Bělorusů na hrách nejprve povolil s tím, že v Pekingu se představí jako neutrální sportovci. Zdůvodnil to tím, že k tvrdšímu trestu s ohledem na pravidla sáhnout nemohl.

Proti verdiktu se ale ostře ohradila řada sportovních organizací i států a IPC dnes v prohlášení na svém webu účast ruských a běloruských sportovců na paralympiádě, která začne v pátek, zakázal.

„Když jsme včera rozhodli, brali jsme v potaz dlouhodobé zdraví a přežití paralympijského hnutí. Nicméně celá situace rychle vystupňovala a těsně před startem her jsme se dostali do nemožné pozice,“ uvedl šéf IPC Andrew Parsons.

Připomněl také, že IPC při středečním verdiktu zdůraznil, že o možném vyloučení Ruska a Běloruska se mělo hlasovat na mimořádné valné hromadě. „Včera jsme řekli, že budeme naslouchat, a to jsme také udělali,“ prohlásil.

„V posledních dvanácti hodinách se s námi spojila řada členů a zcela jasně nám dali najevo - a já si jejich otevřenosti vážím - že když nezměníme názor, tak budou paralympiádu bojkotovat,“ přidal Andrews.

IPC proto dnes rozhodnutí změnil a účast Rusům a Bělorusům zakázal. „Dotkne se to 83 sportovců, ale kdybychom je v Pekingu nechali startovat, mnohem víc by jich hry bojkotovalo a to by mělo mnohem horší dopad,“ konstatoval Andrews.

Ruským a běloruským paralympijským reprezentantům se předseda IPC za vyloučení omluvil. „Je mi to opravdu velmi líto, ale vaše vlády porušily olympijské příměří. Vy jste pouze oběti jejich rozhodnutí,“ prohlásil.