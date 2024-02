Bronzové žně pro Sáblíkovou. Další světovou medaili bere z pěti kilometrů

„Jízda mě bavila. Mám skvělý pocit z toho, že se mi závod znovu povedl. Fanoušci byli úžasní, přišla spousta Čechů, kteří v Calgary žijí, takže jsem měla celou dobu neskutečné ovace,“ překypovala Sáblíková v neděli radostí.

Teprve potřetí v této sezoně neabsolvovala závod společně s Norkou Ragne Wiklundovou. Místo toho jí los přiřknul Nizozemku Irene Schoutenovou – mistryni světa ze čtvrtečního závodu, obhájkyni zlata z loňského Heerenveenu a zároveň držitelku nejrychlejšího času sezony na pětikilometrové distanci. Tedy jednu z hlavních favoritek na vítězství.

Sáblíková z této situace dokázala vytěžit absolutní maximum. S Nizozemkou většinu závodu držela krok a nechala se od ní vytáhnout ke svému nejlepšímu času sezony 6:51,8.

„Všichni víme, kdo je Irene, jak jezdí a jakou má momentálně fazonu. Nepředpokládala jsem, že ji porazím. Chtěla jsem jen předvést, co umím a na co mám,“ přibližovala Sáblíková svou taktiku.

Když se Schoutenovou dokončila závod, byla zatím v cíli pouze jediná vážná soupeřka – Kanaďanka Isabelle Weidemannová, před kterou se Sáblíková dostala o necelé čtyři sekundy, a nejsilnější dvojice konkurentek se teprve chystala na start. Průběžné druhé místo tedy ještě nic neznamenalo.

Tři nejlepší rychlobruslařky ze závodu žen na 5000 metrů na MS v Calgary. Uprostřed vítěná Joy Beuneová, vlevo druhá Irene Schoutenová a vpravo třetí Martina Sáblíková.

Nizozemka Beuneová a zmiňovaná Wiklundová znaly časy Schoutenové se Sáblíkovou. Schoutenová zvládla pět kilometrů za 6:48,98 a suverénně vedla.

Pro Beuneovou to byl vůbec první start na pětikilometrové trati na vrcholné akci a šla do něj s osobním maximem 6:52,97. To Wiklundová obhajovala stříbro z loňského šampionátu, kde zajela i své maximum 6:46,15.

Obě začaly závod rychleji než Schoutenová se Sáblíkovou, v půlce trati vedla Beuneová dokonce o pět sekund. Wiklundová byla od začátku slabší než její partnerka, i tak se ale až do posledního kilometru držela před Schoutenovou.

Beuneová začala zpomalovat až v posledních třech kolech, vyjetý náskok ji ale na závěrečných metrech podržel. Cílem projela o 1,26 sekundy rychleji než Schoutenová. S novým osobním maximem a na průběžném prvním místě mohla spokojeně mávat divákům.

Naopak Norka v posledních dvou kolech úplně ztratila síly, její náskok vyprchal, a do cíle dorazila o 58 setin později než Sáblíková. „Nevěřila jsem, že Ragne můžu porazit. Takže když dorazila do cíle, byla jsem vážně překvapená,“ přiznala Sáblíková.

Na startu zbývaly ještě poslední dvě závodnice a Češka stále držela bronzovou pozici.

Když ji z ní ale nedokázala sesadit Wiklundová, od Kanaďanky Maltaisové a Číňanky Jinové by to bylo velké překvapení. Což se také od prvních metrů závodu potvrzovalo. V polovině trati už jejich ztráta rostla k deseti sekundám, a Sáblíková tak mohla pomalu začít slavit svou další medaili z mistrovství světa.

Tu první získala už v roce 2007, od té doby jich posbírala dalších dvaatřicet. A teď přidala třicátou čtvrtou.

Zároveň jsou poslední roky pro Češku dobou bronzovou. Na olympiádě v Pekingu získala bronz z pěti kilometrů, dva bronzy si přivezla z loňského šampionátu v Heerenveenu a pro dva si dojela i nyní v Calgary.

Nebrzdí ji, že je o tři roky starší než druhá nejstarší závodnice na startu. Špičkové výkony jí nepřekazilo ani prosincové zranění třísla, kvůli kterému na šest týdnů vypadla ze závodů.

Sáblíková stále ukazuje, že už sedmnáct let patří mezi nejlepší rychlobruslařky světa.