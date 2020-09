S drakem v ruce brázdí vlny. Češka dobyla svět v neobvyklém sportu, teď sní o olympiádě

Na nohou prkno, v ruce drak. Sedmadvacetiletá Češka Paula Novotná je jednou z nejlepších kiteboardistek světa a svůj um předvádí v exotických destinacích. Ač se narodila v Hradci Králové, na Světovém poháru předčí i ty, kdo žijí u moře a pro trénink mají ideální podmínky. Kvůli kiteboardingu jezdí po celém světě a nyní se začíná chystat i na olympijské hry v roce 2024, kam bude její sport poprvé v historii zařazen.

Lidovky.cz: Vy se věnujete kiteboardingu, to není pro Čechy úplně běžná disciplína. Jak jste se k tomu dostala?

Dostali mě k tomu rodiče. Začali s kiteboardingem, když mi bylo asi deset let a pořád jsem je přemlouvala, aby mě to také naučili. Svolili, když mi bylo čtrnáct. Měla jsem hlavně štěstí v tom, že jsme hodně cestovali.

Lidovky.cz: Váš sport se provozuje hlavně na moři, dá se u nás vůbec něco natrénovat?

Většinou se to dělá na moři, protože k tomu potřebujeme vítr a vodní plochu. Trénovat se dá ale normálně i v České republice. Jezdí se třeba v kempu Rozkoš nebo na Nových Mlýnech či na různých vodních nádržích.

Lidovky.cz: Teď už jezdíte na tréninky třeba do Karibiku, ale jak jste to měla v juniorském věku?

Už tehdy jsem jezdila do zahraničí. Přes prázdniny jsem jezdívala s rodiči třeba na dva až tři měsíce do Řecka. Po maturitě jsem se rozhodla, že budu rok cestovat. Tehdy jsem začala závodit i ve Světovém poháru, našla jsem si sponzory a dokázala se o sebe postarat. Výdaje na cestování jsem si tak mohla hradit sama a od rodičů se osamostatnila. Splnila jsem si tak svůj sen stát se profesionální kiteboardistkou, cestovat, závodit a celkově si užívat života.

Lidovky.cz: Když jste zmínila sponzory, dá se i bez nich kiteboardingem uživit?

Když vynechám sponzory, dělám různé marketingové kampaně a vydělávám si i závoděním. S financemi ze závodů je to ale teď kvůli koroně těžké, protože žádné nejsou. Pořádám také různé kempy, učím lidi, jak skákat triky... Mám štěstí, že v tom jsem jedna z nejlepších na světě, takže mám dobré sponzory a velké možnosti spolupráce s firmami, ale i tak není jednoduché se tím uživit. Alespoň pro ty, kdo nevědí, jak na to.

Lidovky.cz: Ráda bych se zastavila přímo u kiteboardingu, který v Čechách moc známý není. Mohla byste ten sport trochu přiblížit?

Je to vlastně vodní adrenalinový sport, ke kterému je důležitý hlavně vítr a vhodná vodní plocha. Máme na nohou prkno, podobné tomu skateboardovému, na kterém stojíme v botách nebo ve speciálních nášlapech. Na zádech pak máme přidělaný kite neboli draka, který nás pohání po vodě, a triky děláme mimo jiné pomocí řídítek k němu přidělaných. Má disciplína se jmenuje freestyle, takže hodně skáču a dělám triky na vodě. Jezdí se i vlny jako na surfu, akorát se tu nemusí pádlovat a na vlny se vyjede pomocí toho draka. Pak se ještě jezdí hydrofoiling se speciálně upraveným prknem.

Lidovky.cz: Co se třeba všechno na závodech hodnotí?

U mých freestyle závodů se hodnotí technická obtížnost, rychlost i celkové provedení. Je to taková akrobacie, v níž jsou spousty faktorů. Přirovnala bych to třeba ke gymnastice či krasobruslení. Máme pět porotců, kteří nám dávají známky. Záleží ale také na podmínkách, hladině vody i stabilním větru. Někdy je to třeba hodně obtížné, jindy zase perfektní.

Lidovky.cz: Kiteboarding má být za čtyři roky poprvé na olympiádě, můžeme se tam na vás tedy těšit?

No já doufám, že jo. Je to ještě docela daleko, ale chci teď začít trénovat hydrofoiling a hrozně bych chtěla na olympiádu jet. Ráda bych v tomto sportu reprezentovala Českou republiku, protože tu jsem jediná, kdo se tím živí a pravidelně jezdí mezi špičkou.