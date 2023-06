Prokop skončil po dodatečném vyloučení Neuvillea v Safari rallye desátý

Pětatřicetiletý Neuville podle webu autosport.com komisařům Mezinárodní automobilové federace přiznal, že využil pomoc blíže nespecifikované osoby, která jej upozornila zejména na kameny na trati.

Tovární jezdec Hyundaie klesl v průběžném pořadí MS z druhého na páté místo a na vedoucího Kalleho Rovanperäho z Finska ztrácí 47 bodů. Neuville přišel o čtyři body za 8. místo a pět bodů za vítězství v závěrečné power stage. V klasifikaci MS jej předstihli Brit Elfyn Evans, vítěz keňské rallye Sébastien Ogier z Francie a Ott Tänak z Estonska.

Prokop se s bodem dělí o 21. místo. Stejně je na tom Erik Cais, který byl desátý na předešlé Italské rallye.

„Dokončit tuto soutěž nám trvalo tři roky. Auto je v pořádku, Zdenda je v pořádku, což je skvělá zpráva,“ řekl na sociálních sítích Prokop, který před dvěma lety věnoval start v Keni jako dárek k 50. narozeninám kamarádovi a spolujezdci Zdeňku Jůrkovi. Hned první den ale havarovali a Jůrka skončil se zlomeným obratlem v nemocnici.

Loni posádku zastavila porucha motoru, až letos dojeli Prokop s Jůrkou do cíle. „Užili jsme si to, i když to byly nervy, abychom auto přes zdejší terén převezli. Na to, jak je rallye drsná, tak jsme ho ale pošetřili a nakonec jsme dostali i cenu za nejhezčí auto v cíli. Po Zdendově zranění to pro nás má obrovský význam,“ uvedl Prokop.