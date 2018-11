Satoranský svým maximem v sezoně pomohl Washingtonu k výhře nad Los Angeles

Washington Basketbalista Tomáš Satoranský odehrál nejlepší utkání v sezoně NBA a 13 body, sedmi doskoky a třemi asistencemi i zisky za 24 minut na hřišti pomohl Washingtonu k výhře 125:118 nad Los Angeles Clippers. Český reprezentant během zámořské kariéry dosud nikdy nedal více bodů v zápase, do kterého na rozehrávce nastoupila i hvězda týmu John Wall. Sedm střelecky vydařenějších duelů měl Satoranský jen při Wallově absenci.

Wizards po předchozích dvou porážkách schytali velkou kritiku a začalo se spekulovat o možných výměnách. Ani začátek v úterý Washingtonu nevyšel. V první čtvrtině dovolil soupeři nastřílet 40 bodů a ve druhé čtvrtině prohrával už o 24 bodů.



Pak se ale domácí vzpamatovali a začali ztrátu stahovat, a to díky tomu, že probudily hvězdy týmu. Wall dal 30 bodů, Bradley Beal 27. Wizards šli poprvé do vedení čtyři a půl minuty před koncem, závěrečnou čtvrtinu vyhráli o 16 bodů a slavili důležitou výhru.

„Samozřejmě stále nejsme spokojeni s naší situací, stále je co zlepšovat a čeká nás hodně práce, ale dnes zápas ukázal hodně pozitiv a musíme v tom pokračovat,“ řekl Beal.

Satoranský podržel tým zejména ve druhé čtvrtině, kdy zablokoval soupeře a měl šňůru sedmi bodů. Byl poté i při stíhací jízdě ve třetí části. Nahrával Wallovi na koše, sám posbíral čtyři útočné doskoky a po nich skóroval. Dohromady odehrál 24 minut, což je nejvíce v sezoně.

„Tomáš přetéká nadšením a je to vidět. Snažím se mu najít víc minut. Já jsem pomalý a trvalo mi 15 zápasů, abych přišel na to, že si zaslouží hrát více. A to bude,“ řekl na tiskové konferenci trenér Scott Brooks. „Je to zabiják, i když to o něm mnoho lidí neví. Mnoho lidí ho nerespektuje dostatečně, protože je to Evropan, ale protože ho neznají. On tuhle hru opravdu umí,“ ocenil Satoranského také Beal.

Toronto ovládlo závěrečnou přestřelku s Orlandem a vyhrálo 93:91. Magic sice dvě vteřiny před koncem srovnali po smeči Evana Fourniera, ale jeho obránce Danny Green vše stihl napravit a v poslední vteřině proměnil vítěznou střelu.