Odermatt zlikvidoval velký odstup, ve Schladmingu uhájil neporazitelnost

SP v sjezdovém lyžování v Schladmingu (Rakousko) Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:10,03 (1:05,99+1:04,04), 2. Feller (Rak.) -0,05 (1:05,01+1:05,07), 3. Kranjec (Slovin.) -0,29 (1:05,31+1:05,01), 4. Steen Olsen (Nor.) -0,33 (1:05,42+1:04,94), 5. Meillard (Švýc.) -0,56 (1:05,11+1:05,48) a Zubčič (Chorv.) -0,56 (1:05,40+1:05,19). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 z 11 závodů): 1. Odermatt 500 b., 2. Zubčič 285, 3. Kranjec 226, 4. Schwarz (Rak.) 210, 5. Kristoffersen (Nor.) 178, 6. Verdu (And.) 141. Průběžné pořadí SP (po 20 z 41 závodů): 1. Odermatt 1256, 2. Sarrazin (Fr.) 660, 3. Feller 514, 4. Schwarz 464, 5. Kilde (Nor.) 440, 6. Kriechmayr (Rak.) 392, ...116. Zabystřan (ČR) 11.