Sáchir Německý jezdec formule 1 Mick Schumacher je šťastný, že může po devíti letech vrátit slavné jméno mezi světovou špičku. Dvaadvacetiletý pilot týmu Haas prožije v nedělní úvodní Velké ceně Bahrajnu závodní debut v F1 a do prestižního seriálu vstoupí 30 let poté, co v něm začínal i jeho otec a sedminásobný mistr světa Michael. Zároveň se těší na to, jak se utká s jeho bývalými rivaly. Oblíbil si hlavně Kimiho Räikkönena.

„Je pravda, že jsem s ostatními zatím moc nezávodil, protože jsem během testů potkával jiné kluky, nicméně s Kimim jsme se už setkali a znám ho poměrně dobře. Je to milý člověk a bylo skvělé si s ním popovídat. Dal mi rovněž některé rady a tipy,“ vyprávěl Schumacher pro oficiální stránky F1 na adresu muže, který v roce 2007 vystřídal jeho otce ve Ferrari.

Samotný finský matador z Alfy Romeo se už v minulých dnech nechal slyšet, že se na rozvoj německého mladíka těší, a neváhal podotknout, že při srovnání s jeho otcem vidí hodně společného. Stejně tak se ale bude Schumacher junior na trati setkávat s Fernandem Alonsem, který v roce 2005 ukončil Michaelovu dominanci a sérii pěti titulů, nebo Lewisem Hamiltonem, jenž ho o osm let později nahradil v Mercedesu. „Ano, když si tohle uvědomíte, je to trochu legrační. Myslím, že je ale na tom vidět, jak dlouho se tomu tihle lidé věnují, a tím, že tu stále jsou, byli očividně i úspěšní,“ řekl Schumacher, který možnost startu mezi 20 nejlepšími jezdci světa označil za splněný sen. Rodák z Vufflens-le-Chteau již v minulých letech vyhrál v nižších sériích F3 a F2, a přestože nebude mít v Haasu vůz, s nímž by měl atakovat čelní příčky, stále patří do akademie týmu Ferrari a nadějím do budoucna. Za týmového kolegu bude mít dalšího nováčka Nikitu Mazepina. „Jsem proto šťastný, že jsem se sem dostal, a budu chtít ukázat svůj potenciál. Přál bych si zlepšovat se jako pilot i jako člověk,“ doplnil. V Bahrajnu je navíc i bez svých rodinných členů, a když na tiskové konferenci dostal otázku, jak by se při jeho debutu cítil jeho otec, jehož zdravotní stav je po nehodě v roce 2013 stále neznámý, nechtěl svou odpověď příliš rozvádět. „Myslím, že je to spíše osobní otázka a ne téma, na které bych měl nějak odpovídat. Mám tu kolem skupinu svých lidí a jsem si jistý, že to vše zvládneme,“ dodal pro agenturu Reuters Schumacher.