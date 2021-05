Se Žralokem i mladým favoritem. V Turíně začíná legendární Giro, jediným Čechem na startu je Hirt

Turín První z letošních vrcholů cyklistické sezony je tady. 104. ročník Gira d’Italia začíná již dnes v Turíně.

Loňský neobvyklý podzimní start je minulostí, v letošním ročníku se slavné italské klání přes pokračující pandemii koronaviru vrací do obvyklých mezí. A pro jezdce to bude znovu pořádná prověrka.

104. ročník měl původně startovat na Sicílii, nakonec se však úvodní kilometry znovu po deseti letech pojedou v Turíně, sídle automobilky Fiat. Cyklisté během 21 etap našlapou kolem 3500 kilometrů a nastoupají zhruba 47 tisíc metrů. V plánu jsou dvě individuální časovky na začátku a konci celého závodu, šest sprinterských etap a stejný počet těch, které budou končit náročným výšlapem.

Hirt formu teprve vyhlíží

Jediným českým reprezentantem bude Jan Hirt, pro kterého je Giro srdcovou záležitostí, v roce 2017 na něm odjel svůj premiérový díl Grand Tour. Třicetiletý jezdec v závěru loňské sezony měnil tým, z rozpadlého CCC se přesunul do stáje Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

V novém působišti se mu ale zatím příliš nedaří a sám doufá, že to do Gira napraví. „Nevěřím si tolik jako dřív,“ přiznal v dubnu v rozhovoru pro iDNES.cz. Sám prozradil, že zvažuje i pomoc psychologa. S týmem před startem velké cíle nemají, rádi budou za jakýkoliv dobrý výsledek. „Cílem je být na Giru vidět a pokusit se o dílčí úspěchy,“ řekl.

To domácí trumf Vincenzo Nibali má mnohem smělejší plány, a to i přes nedávné zranění. Před třemi týdny nešťastně upadl na tréninku a zlomil si zápěstí, přesto šestatřicetiletý Ital o své desáté Giro nepřijde. „Budeme potřebovat větší loď! Žralok Vincenzo Nibali je na cestě na Giro,“ oznámil s radostí tým Trek-Sagafredo na sociálních sítích.

V pořádku sice stále není, ale věří, že zabojuje. „Bolest tu je, ale odhodlání pokračovat a myšlenka na Giro jsou silnější než cokoliv jiného,“ vzkázal fanouškům na svém instagramovém videu. „Byl to závod s časem a jsem rád, že jsem ho vyhrál. Ode dne havárie jsem nedělal nic jiného, než myslel na zotavení, abych na Giro mohl jet. Nejsem ve špičkovém stavu, se kterým bych si přál na závod jet, budu muset být hodně opatrný,“ uvědomuje si.

Sám přiznal, že nebude dělat žádná velkohubá prohlášení a zaměří se na jednu etapu po druhé. „Nechci slibovat, že pojedu na celkové umístění nebo etapové výhry. Chci se pokusit zanechat na Giru stopu – jakou, to poznám až na cestě.“

Evenepoel přežil pád z mostu

Na Giro bude soupiska tradičně natřískaná jmény. Kromě Nibaliho nechybí ani vítěz Tour de France Egal Bernal či zkušení Simon Yates, Mikel Landa a Romain Bardet. Kromě prvních dvou jmenovaných se ale mezi největší favority řadí ještě někdo další. Oči fanoušků se totiž upírají na teprve jednadvacetiletého Remca Evenepoela. Talentovaný Belgičan bude startovat na své vůbec první Grand Tour, i tak ovšem patří mezi aspiranty na celkové vítězství.

Kromě píle a dřiny zaujal také jeho nedávný příběh. Evenepoel totiž v loňském roce zažil děsivou nehodu, při které mu mohlo jít i o život. V srpnovém závodě Kolem Lombardie zavadil bicyklem o zídku na mostě a přepadl přes ní do desetimetrové strže. Zlomil si pánev a pohmoždil plíce.

Následovalo dlouhých osm měsíců rekonvalescence, dlouho ho sužovala přetrvávající zranění. Před Girem se tak nezvládl posadit do sedla v žádném závodě a prověrka přijde až na samotné Grand Tour. Fanoušci a novináři jsou proto logicky zvědaví, zda to zvládne. „Ptáme se na to samé. Navíc se nikdy nezúčastnil žádného závodu delšího než týden,“ říká opatrně Patrick Lefevere, manažer Deceuninck-QuickStep. „Doufáme, že to zvládne. Neříkáme, že to zvládne, ale doufáme.“

Přesto se na něj budou upírat oči celého pelotonu i diváků. Podle slov sportovního ředitele týmu Klaase Ledowycka počítají s tím, že kdyby nemohl, bez váhání ho ze závodu stáhnou. Zkusit to s ním ale chtějí.