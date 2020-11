Sedláček mezi elitou nezahálí. Český šipkař došel do osmifinále majoru, předvedl skvostné zavření

„Zlej Kája“ zahájil sobotní cestu turnajem odpoledním soubojem 2. kola proti Madarsu Razmovi z Lotyšska. „Byl jsem hrozně nervózní. Při rozhazování jsem hrál perfektně, pak ale přišel zápas a já se vůbec na podiu nemohl najít. Měl jsem strašně tuhou ruku a vůbec to nešlo. Naštěstí mi pomohl Madars, který také nebyl úplně stoprocentní a dal mi nějaké příležitosti,“ uvedl Sedláček, který v zápase prohrával už 1:3.

Souboj s Razmou ale vyrovnal a ten nakonec dospěl až do závěrečného 11. legu. V něm se Sedláčkovi podařilo uzavřít 160 a po výhře 6:5 se radoval z postupu do osmifinále. „I když jsem prohrával 1:3, tak jsem měl sílu to otočit. Vysoké zavření v posledním vražedném legu bylo velké štěstí, to ale k šipkám patří,“ konstatoval.



160 TO WIN IT 朗



Brilliant stuff from Karel Sedlacek who seals a deciding leg victory over Madars Razma with a sensational 160 finish! 



Look at that celebration! pic.twitter.com/qXqNhevIVe