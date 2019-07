Serena Williamsová touží napsat historii. Zapíše se konečně po bok legendární Courtové?

PRAHA Dva a půl roku už Serena Williamsová čeká na to, až získá svůj 24. titul z grandslamové dvouhry, čímž by vyrovnala rekord Margaret Courtové. Dočká se ho dnes na Wimbledonu po finále se Simonou Halepovou (15.00 SELČ)?

Cesta sedmatřicetileté Američanky do semifinále nebyla tak přesvědčivá jako v její nejlepších letech. Slovinka Kaja Juvanová proti ní vedla 1:0 na sety, krajanka Williamsové Alison Riskeová byla kousek od toho, aby jí ve čtvrtfinále vyřadila.

Jenže v semifinále Serena zavětřila, že už je trofeji blízko a naprosto přejela Barboru Strýcovou, které povolila uhrát jen tři hry. Za pouhých 59 minut dokázala nasázet hned 28 vítězných míčů a jiné bývalé světové jedničce, své rumunské soupeřce ve finále Halepové, na dálku ukázala, že by se měla začít bát její síly.

„Je ohromné, že se mi povedlo dostat do finále, obzvlášť v tomto roce. Zlepšuju se s tím, jak přibývají těžké zápasy. Potřebuji se dostat do pohody. Miluju tenis, když se ráno probudím a cítím se fit, pak si hraní opravdu užívám. Jsem nesmírně poctěna, že mohu dělat takovou práci,“ rozplývala se ve čtvrtek Williamsová.

Do dnešního duelu sice vstoupí jako suverénně nejstarší finalistka Wimbledonu v open éře, v zádech však bude mít parádní bilanci 9:1 ze vzájemných zápasů s Halepovou, která si zahraje o vůbec první wimbledonskou trofej. To Serena se ve finále dvouhry v All England Clubu představí už pojedenácté (rekordmankou je s 12 účastmi Martina Navrátilová).



WIMBLEDON 2019 Dnešní program, centrální dvorec (15:00 SELČ): finále dvouhry žen S. Williamsová (11-USA) – Halepová (7-Rum.), finále čtyřhry mužů Mahut, Roger-Vasselin (11-Fr.) – Cabal, Farah (2-Kol.), finále čtyřhry žen STRÝCOVÁ, Sie Šu-wej (3-Tchaj-wan) – Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína).

„Nepřemýšlím, jestli to bude třiadvacátý, čtyřiadvacátý nebo pětadvacátý (titul), půjdu tam předvést své maximum. Jsem klidnější než dřív. Mám i nemám co ztratit, ale vím, že ať to dopadne jakkoli, kariéru budu mít skvělou,“ zbavuje se Williamsová před finále tlaku na svou osobu.

Naopak Halepová otevřeně přiznává, jak moc chce navázat na svůj jediný grandslamový titul, loňský triumf z French Open. „Zoufale toužím vyhrát. Jsem mnohem zkušenější než v dřívějších zápasech se Serenou,“ hecuje se 27letá Rumunka.

Williamsová, která získala poslední grandslamový titul na Australian Open 2017, po následném porodu dcery Olympie prohrála loni dvě finále na turnajích Velké čtyřky – na Wimbledonu s Němkou Angelique Kerberovou a na US Open s Japonkou Naomi Ósakaovou.

„Když se ohlédnu, tak je neuvěřitelné, že jsem ta dvě finále loni vůbec hrála. Teď se cítím dobře, což je základ, abych mohla vítězit,“ věří Williamsová, která v případě triumfu vyrovná grandslamový rekord Margaret Courtové.