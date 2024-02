Účast na olympiádě? Bude to bitva až do konce, říká fleretista Choupenitch

„V kvalifikaci jsem se hodně přiblížil prvním dvěma šermířům z Evropy, kteří mi trochu v průběhu sezony utekli. Teď zbývají dva turnaje a dělí nás mezi sebou jenom tři body, takže to bude bitva až do konce,“ uvedl Choupenitch v tiskové zprávě s tím, že do Paříže postoupí v první fázi kvalifikace z Evropy pouze dva nejlepší.

Devětadvacetiletý Choupenitch měl v Turíně velmi náročný los, ale postupně přešel přes pět soupeřů včetně dvojnásobného mistra světa Francouze Enza Leforta i úřadujícího šampiona Itala Tomassa Mariniho. S ním prohrával v boji o postup do čtvrtfinále už 7:13, ale osmi zásahy v řadě dokázal skóre otočit.

„Na posledních Světových pohárech jsem nepředváděl výkony, jaké jsem chtěl, takže mám radost, že v Turíně jsem bojoval a předvedl fakt dobrý výkon. Celkově to byl neuvěřitelný den,“ uvedl Choupenitch, který byl na Grand Prix druhý pouze před devíti lety v Šanghaji. Kromě toho má na kontě i dvě třetí místa.

Choupenitchovu radost zvýraznil i fakt, že úspěchu na severu Itálie dosáhl před zraky své rodiny či předsedy českého svazu Oldřicha Kubišty. „Jsem nadšený, že se mi povedla velká věc pro český šerm a ještě před rodinou,“ prohlásil brněnský rodák, který v Tokiu vybojoval první tuzemskou olympijskou medaili po více než sto letech.