Sešitý ret, v těle prášky proti bolesti. Ledecká závodila i po ošklivém pádu, fanoušci nechápali

Crans Montana Nejdřív druhé místo, pak ošklivý pád a ve finále patnácté místo. Světový pohár v Crans Montaně byl pro českou lyžařku Ester Ledeckou jako na houpačce, přesto odjíždí spokojená.

Doteď byla i díky neustálému (úspěšnému) přezouvání snowboardu za lyže a zpět označována za „nezastavitelnou“, po tomto víkendu k Ester Ledecké sedí i přívlastek „nezdolná“.



Už úvodní tréninky naznačily, že Světový pohár v Crans Montaně bude pro českou obojživelnici – tentokrát v roli lyžařky – zajímavou zastávkou. Zatímco v prvním tréninku dojela čtvrtá, v tom druhém si o čtrnáct příček pohoršila.

Nevydařený trénink ale vzápětí hodila za hlavu a hned v prvním závodním dni zajela jízdu jako ze snu. V pátečním sjezdu ji překonala pouze Italka Sofie Goggiaová a Ledecká si tak druhým místem zajela svůj druhý nejlepší výsledek v rámci Světového poháru.

„Mám z toho obrovskou radost. Pořád je na čem pracovat, ale byla to dobrá jízda. Moc jsem si to užila,“ hlásila po závodě šťastná rodačka z Prahy. Nemohla se dočkat sobotního závodu, kde znovu plánovala potrápit své soupeřky a zopakovat si cestu na stupně vítězů. Jenže tentokrát to byl trochu jiný příběh...

Po skvělé jízdě přišla chyba za čtvrtým obloukem a pětadvacetiletá česká hvězda narazila do ochranné sítě.

Z karambolu si odnesla nepříjemné zranění a ze závodu odešla se zakrvavenou tváří. „Pravděpodobně měla v té bráně, kde spadla, o hodně vyšší rychlost než v minulé dny. Ta stopa, kterou měla prohlídnutou, už nestačila. Měla tu bránu málo najetou, jela tam moc napřímo,“ vysvětlil důvody pádu trenér Tomáš Bank.

Pro Ledeckou tak byla tentokrát cílem návštěva místní nemocnice. Naštěstí nešlo o nic vážného, kromě několika naraženin měla „jen“ roztržený ret, který jí museli lékaři zašít.

Pád brala s humorem

Ze zranění si ale těžkou hlavu nedělala. „Jak by řekl můj děda hokejista, to ke sportu patří. Nic mimořádnýho, jen mám novej face lift,“ vtipkovala po návratu ze sionského špitálu a na své instagramové stránce a dodala: „Tohle doma nezkoušejte.“

Zřejmě nikdo by jí nemohl vyčítat, kdyby si nedělní super-G nechala ujít. Jenže potlučená Ledecká nakonec z kopce vstříc dalšímu dobrodružství vyrazit chtěla.

„Rozhodla jsem se pár minut před startem, ale v hlavě jsem to měla už od soboty. Celý tým jel jako normálně. Nikdo ani na vteřinu nevypadl z tempa,“ prozradila Ledecká.

A překvapení byli i fanoušci. „Nemůžu uvěřit tomu, že je po tom pádu na startu,“ kroutili hlavou na sociálních sítích.

Superobří slalom pod prášky proti bolesti odjela a rozhodně více než slušně.

Na pódium to sice tentokrát nebylo, po chybě v posledním skoku (možná i kvůli bolestem) skončila patnáctá.

Přesto v celém týmu panovala dobrá nálada. „Jsem spokojený moc. Byly to nervy, do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli pojede. Nakonec se Ester rozhodla, že pojede. Velmi dobrou práci odvedl fyzioterapeut Michal Lešák,“ radoval se Bank.

„Nemohla se pořádně odpíchnout, protože ji bolí rameno, pravá strana hýždí a hlavně při všech otřesech ta zašitá pusa. Ale zvládla to,“ řekl spokojený kouč. „Cítím se, jako kdyby mě přejel náklaďák,“ přiznala poté.

Lyžařky mají za sebou devatenáctý z třiatřiceti závodů Světového poháru. V super-G klesla Ledecká z průběžného druhého místa na páté, celkové desáté ale udržela. Další zastávkou Světového poháru bude rakouský Ga-Pa.

A už za dva týdny startuje světový šampionát v italské Cortině d’Ampezzo.

Po tomto víkendu je téměř jisté, že Ledeckou od startu na něm jen tak něco neodradí. Stejně tak to vypadá, že ani forma není úplně nejhorší...