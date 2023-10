České drama v Číně. Siniaková odvrátila mečboly a pokořila Bouzkovou

„Hodně jsem si to tu užila. Poslední dva týdny byly úžasné. Nečekala jsem to a mám z toho radost,“ řekla Siniaková v rozhovoru na kurtu. „Gratuluju také Marii. Byl to velmi těžký zápas a je opravdu smutné, že mohla vyhrát jen jedna z nás. Nebylo to fér,“ doplnila.

Po hladkém zisku první sady si Bouzková vytvořila slibnou výhodu brejku i v té druhé. V deváté hře však nedokázala proměnit mečbol na podání soupeřky. Utkání nezvládla završit ani na svém servisu a set ztratila v tiebreaku.

Bouzková vs. Siniaková Reportáž z utkání.

Ve třetí sadě si za stavu 5:3 29. hráčka žebříčku vytvořila dokonce dva mečboly, tentokrát i na vlastním podání. Ani teď však neuspěla. Přesná Siniaková udržela nervy, smazala výhodu své krajanky a triumfovala.

Sedmadvacetiletá hráčka z Hradce Králové zdolala o dva roky mladší krajanku za tři hodiny a 33 minut a získala druhý triumf v sezoně po červencovém úspěchu v Bad Homburgu. Vynahradila si týden starou porážku z finále v Hongkongu, kde nestačila na Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

Bouzková nevyužila šanci získat druhý titul na okruhu WTA po loňském vítězství v Praze. Prohrála již čtvrtý z pěti finálových duelů v kariéře. Dvě české tenistky se ve finále na okruhu WTA střetly pojedenácté v historii. Dosud naposledy se tak stalo předloni v Praze, kde Barbora Krejčíková porazila Terezu Martincovou.

Lepší vstup do utkání však měla Bouzková. Turnajová trojka prolomila v prvním setu všechny tři servisy soupeřky a ujala se za 33 minut vedení. Siniaková doplatila na 24 nevynucených chyb, Bouzková měla jen čtyři.

Také druhý set zahájila lépe Bouzková. Díky dvěma brejkům vedla 3:2 a Siniaková si vyžádala v slzách pauzu na ošetření. Utkání ale nevzdala. Siniaková získala sadu po sto minutách ve svůj prospěch a vynutila si pokračování. Bouzková přišla o set poprvé na turnaji.

Rovněž ve třetí sadě měla Bouzková vše ve svých rukou. Dvakrát měla výhodu brejku a za stavu 5:3 další dva mečboly. Opět ale duel nedotáhla k vítězství a Siniaková znovu nepříznivý vývoj otočila.

Rozhodla zkrácená hra, v níž Siniaková nejprve prohrávala 0:2 a 2:3, poté se však díky třem míčkům za sebou ujala vedení. Duel uzavřela při mečbolu za stavu 6:4 takzvaným prasátkem. Zatímco Siniaková se mohla úlevně usmát, zklamaná Bouzková se neubránila slzám.

„Nevím, jestli dokážu mluvit,“ prohlásila Bouzková. „Katka odehrála skvělý zápas, bojovala až do konce. Byla to definice tenisové bitvy. Bolí mě to, ale tobě gratuluji. Nezbývá mi nic jiného než pokračovat v tvrdé práci a být příští rok ještě silnější,“ řekla Bouzková.

Češky sehrály šestý nejdelší zápas sezony WTA Tour a první finále, jež přesáhlo tři hodiny.

Čtyřhru vyhrály Němka Laura Siegemundová a Ruska Vera Zvonarevová a jako poslední osmý pár si zajistily účast na Turnaji mistryň. Siegemundové se tak vyplatilo, že právě nejspíš kvůli ušetření sil na čtyřhru nenastoupila v pátek do čtvrtfinálového duelu proti Siniakové.

Turnaj žen v Nan-čchangu tvrdý povrch, dotace 259 303 dolarů Dvouhra - finále:

Siniaková (ČR) - Bouzková (3-ČR) 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Čtyřhra - finále:

Zvonarevová, Siegemundová (2-Rus./Něm.) - Ninomijaová, Hozumiová (4-Jap.) 6:4, 6:2.

Shelton má první trofej

Jednadvacetiletý americký tenista Ben Shelton získal na turnaji v Tokiu první titul v kariéře. Ve finále porazil 7:5, 6:1 Rusa Aslana Karaceva a korunoval svou průlomovou sezonu.

Talentovaný Shelton, jenž letos postoupil do čtvrtfinále Australian Open a dokonce semifinále US Open, vyhrál své první finále na ATP Tour za 84 minut. Rodák z Atlanty zasypal Karaceva 18 vítěznými údery a dělal mu problémy svým leváckým servisem: po prvním podání vyhrál 80 procent výměn.

Díky dnešnímu triumfu se Shelton stal šestým tenistou, jenž letos získal na elitním okruhu premiérový titul. Ve světovém žebříčku v pondělí vystoupá už na 15. místo, přičemž sezonu zahajoval na 96. pozici.

Turnaj mužů v Tokiu tvrdý povrch, dotace 2 022 770 dolarů Dvouhra - finále:

Shelton (USA) - Karacev (Rus.) 7:5, 6:1 Čtyřhra - finále:

Purcell, Hijikata (Austr.) - Venus, J. Murray (N. Zél./Brit.) 6:4, 6:1