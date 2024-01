Životní výkon Maděrové. Česká snowboardistka poprvé ve SP dosáhla na pódium

Paralelní obří slalom

Muži: 1. Bagozza (It.), 2. Karl, 3.Obmann (oba Rak.), ...v kvalifikaci 30. Minárik, 44. Počinek (ČR)

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 9 ze 13 závodů): 1. Karl 563, 2. Bagozza 436, 3. Coratti (It.) 405, ...40. Minárik (ČR) 12



Ženy: 1. Schöffmannová (Rak.), 2. Maděrová (ČR), 3. Caffontová (It.), ...v kvalifikaci 24. Šonková, 26. Keclíková (obě ČR)

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 9 ze 13 závodů): 1. Hofmeisterová (Něm.) 604, 2. Schöffmannová 522, 3. Mikiová (Jap.) 481, ...6. Maděrová 328, 13. Ledecká (ČR) 200, 38. Šonková 24, 42. Keclíková 15