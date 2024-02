Adamczyková vyhrála kvalifikaci SP snowboardcrossařek v Gudauri

Zatímco ve Svatém Mořici byla Adamczyková v kvalifikaci třetí, tentokrát v samostatné jízdě na čas nenašla přemožitelku. Nechala o osmnáct setin za sebou Francouzku Chloé Trespeuchovou, vedoucí ženu průběžného hodnocení Světového poháru. Třetí skončila olympijská vítězka z Pchjongčchangu Michela Moioliová z Itálie, která na Adamczykovou ztratila 21 setin.

Česká reprezentantka zatím potvrzuje, že jí gruzínský sníh svědčí. Olympijská šampionka ze Soči loni v jiném tamním středisku Bakuriani získala svůj druhý světový titul. „Pořád se tady peru se startem, ze starťáku dolů je těžší skok. Snažím se, abych ho doskočila. V tréninku mi to nešlo, v kvaldě se mi to poprvé povedlo. Chtělo by to ještě zlepšit, ale byl to první pokus správným směrem,“ uvedla v nahrávce pro média.

„První místo v kvaldě zase po dlouhé době, tak jsem ráda. Holky jsou za mnou kousíček a to ještě Michela Moioliová to pokazila, jinak by asi byla rychlejší,“ dodala. Naposledy kvalifikaci ve SP vyhrála v listopadu 2021 v čínském Sercret Garden, těsně před závodem v Montafonu, kde si zlomila obě nohy.

V první kvalifikační jízdě mužů neuspěl žádný z Čechů. „Výrazně se změnilo počasí a bylo i jiné počasí oproti předpovědi, takže v první jízdě kluků máza úplně nevycházela. Přestože zajeli slušně, bylo to umístění daleko za postupem,“ uvedl trenér Marek Jelínek.

Do jízdy Adamczykové servismani prkna přemazali a nově upravili i ta mužská. Druhá jízda pak vynesla postup Kubičíkovi, který se celkově zařadil na 23. místo, i čtvrtému muži ze Svatého Mořice Chourovi, jenž byl celkově šestadvacátý. Naopak pod čarou zůstal Radek Houser (41.).

Na víkend jsou v Gudauri naplánované dva individuální závody. Oba startují v 9:00 SEČ.