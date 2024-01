Vítězný návrat. Adamczyková odvládla snowboardcross ve Svatém Mořici

Adamczyková v elitním seriálu závodila poprvé od loňského března a hned se dostala do finálové čtveřice. V boji o medaile po výborném startu vedoucí pozici ztratila, ale držela se ve vyrovnaném poli závodnic. Do čela se vrátila v závěrečné klopené zatáčce a první příčku uhájila do cíle.

Devatenáctým vítězstvím v závodě SP se vyrovnala bývalé běžkyni na lyžích Kateřině Neumannové. Více triumfů na sněhu z českých sportovců nasbírala jen Ester Ledecká, která ve snowboardingu a sjezdovém lyžování vyhrála 26 závodů.

Připravujeme podrobnosti