První ze tří. Sochu Bryanta inspirovala oslava po rekordním zápisu za Lakers

Galapředstavení tehdy Bryant začal precizním nájezdem na koš Raptors a zakončil úspěšným trestným hodem. Celkem 81 bodů.

„O něčem takovém se mi ani nesnilo. Teď nevím, co bych k tomu řekl, ještě jsem to úplně nevstřebal,“ vyprávěl novinářům po neobyčejném zápisu 22. ledna roku 2006.

O 14 let později zaplnilo jeho jméno opět všechny sportovní rubriky. S basketbalovou ikonou se zřítila helikoptéra. Bryant na místě zemřel.

Odkaz „Černé Mamby“, jak se jednomu z nejlepších hráčů všech dob přezdívalo, ovšem nikdy nevyhasl. A nyní ho budou ztělesňovat i tři sochy před arénou Lakers.

První z nich, která je vyrobena z bronzu a měří téměř šest metrů, odhalil klub z Los Angeles společně s manželkou Vanessou Bryantovou. „Tento okamžik není jen pro Kobeho, ale pro všechny, kteří ho dlouhá léta podporovali,“ řekla Bryantová.

Prozradila také, že podobu první sochy si vybral ještě sám basketbalista. „Jestli se někomu nelíbí, má smůlu,“ odlehčila dojemné okamžiky. Na trojúhelníkovém podstavci jsou na 14 řádcích vypsané všechny působivé statistiky: 33 643 bodů, 5 640 bodů v play off, 836 vítězství...

Nechybí fotografie oslavy, ani slavný citát: „Leave the game better than you found it. And when it comes time for you to leave, leave a legend. (Udělej hru lepší, než jaká byla, když jsi začínal. A až přijde čas odejít, odejdi jako legenda.)“

Sochu s osmičkou na dresu doplní před arenou ještě další dvě: na jedné bude mít Bryant trikot s 24 a na druhé bude vyobrazen s dcerou Giannou, která rovněž zahynula během neštěstí.