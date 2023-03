Soul se bude ucházet o OH 2036, tentokrát samostatně bez KLDR

Soul se bude ucházet o pořádání letních olympijských her v roce 2036. Tentokrát půjde o samostatnou kandidaturu. Neoživí se společný projekt s KLDR, který znesvářené poloviny Korejského poloostrova předložily pro rok 2032. Agentuře Reuters to řekl starosta Soulu O Se-hun. Do jihokorejské metropole by se mohly olympijské hry vrátit po 48 letech.