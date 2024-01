Norové prodlužují vítěznou štafetovou šňůru, Češi finišovali v Oberhofu šestí

První muž Světového poháru vyrážel do posledního úseku s minutovým náskokem před druhou štafetou Německa. Johannes Bö si v průběhu celé jízdy užíval sólo závod, soupeři se mu stále vzdalovali.

Jeho kolegové tak snadný průběh neměli.

Štafeta mužů v Oberhofu Podrobná reportáž

Vítěz sobotního stíhacího závodu Endre Strömsheim bojoval na první položce s netrefenými terči, na které musel využít dva opravné výstřely. Na lyžích si ovšem vedl nejlépe ze všech a díky bezchybné střelbě vestoje předával jen v těsném závěsu za Francouzi.

Rovněž druhý norský biatlonista Lägreid musel vleže použít dva náhradní náboje, na trati se o první příčku pral s Ericem Perrotem. Francouz ovšem na druhé položce zaváhal, po nepovedené střelbě musel na trestné kolo, čehož Nor využil a na předávku přijel s náskokem 42 sekund.

Tarjei Bö nejprve bojoval s Philippem Nawrathem, který ho po první střelbě dokonce předehnal. Jenže i Němec se zdržel na 150metrovém kole a Norové si nakonec suverénně dojeli pro desáté vítězství ve Světovém poháru v řadě.

Starší z bratrů Böů dorazil pozdě na předávku:

Druzí skončili i přes trestné kolo Nawratha biatlonisté Německa, třetí do cíle dorazila štafeta Itálie.

Čeští biatlonisté se trestnému kolu vyhnuli, finišman Vítězslav Hornig bojoval dokonce o pátou pozici. Nakonec čtveřice ve složení Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Michal Krčmář a Hornig vybojovala šesté místo.

„Určitě super výsledek, škoda, že se mi nepodařilo Švýcara udržet, ale když jsem viděl, že Quentin (Fillon Maillet) je poměrně daleko, tak jsem si řekl, že tohle už určitě nepustím. Vymačkal jsem ze sebe všechno, běžecky jsem se cítil nejlíp za ty tři dny, takže paráda,“ těšilo Horniga.

Češi se blýskli především v rychlosti střelby, v tomto ohledu se před ně dostali pouze biatlonisté Norska. Ani na lyžích si nevedli špatně, v celkovém hodnocení běhu zaujali sedmou pozici.

Nejrychlejší střelba 1. Norsko 4:56,1

2. ČESKO 5:25,1

3. Slovinsko 5:28,2

4. Rakousko 5:48,7

5. Německo 5:59,0

Závod rozjel Mareček, jenž sice po první střelbě, ve které musel jeden netrefený terč opravovat hned třikrát, figuroval až daleko na 17. místě, v průběhu úseku se ovšem posunul a předával osmý.

„Střílel jsem uprostřed, kde je mnohem horší vítr. Cítil jsem únavu v nohách a podložky byly namrzlé, s čímž jsem měl problém,“ popisoval pro kamery ČT počínání na střelnici.

„Skoro celá trať byla zmrzlá, ale na místech, kde napadl sníh, byly úplně odlišné podmínky a vůbec to nejelo.“

Mikyska, který se do bojů vrátil po zranění, vytáhl českou štafetu na chvíli na šestou příčku, po třech dobíjeních na položce vestoje předal osmý. „Byly to moje chyby, zas takový vítr jsme neměli. Na lyžích jsem se cítil líp jak v pátek při sprintu,“ líčil.

Nejzkušenější účastník Krčmář zaznamenal na obou položkách po jedné chybě, rány dokázal rychle a především přesně dobít. „Těsně před střelbou jsem zlomil hůl, což byla zbytečná ztráta, to mě dost mrzí. Když jsem začal střílet vestoje, tak přišel poryv, musel jsem chvíli čekat. Dneska nebyly úplně ideální podmínky,“ hodnotil závod.

Tomáš Mikyska předává štafetu v německém Oberhofu Michalu Krčmářovi.

Jediným bezchybným českým střelcem tak byl Hornig, který kvarteto vytáhl až na konečnou šestou pozici. „Dělal jsem to stejné, co vždycky, zkontroloval jsem praporky, na ležku jsem udělal lehkou korekci, pak je to jen o tom to správně odspouštět.“

Jak se vše odehrálo?

Do boje s dvanáctkou. Českou štafetu zahajoval Mareček, kterému na prvním úseku dělal společnost třeba vítěz sobotního stíhacího závodu Strömsheim z Norska, Francouz Fabien Claude či Němec Roman Rees. Češi jeli štafetu s číslem dvanáct.

Norští favorité. Ovládli oba dosavadní štafetové závody v sezoně v Östersundu a Hochfilzenu, vítěznou šňůru ve Světovém poháru drží už od minulého ročníku. Na trať tak vyráželi jako hlavní kandidáti na první příčku, ve startovní listině navíc na závěrečném úseku číhal první muž hodnocení Johannes Bö.

Tři dobití na jednu ránu. Mareček při první položce sice minul jen jednu ránu, na netrefený terč však vyčerpal všechny tři náhradní náboje. Ze střelnice vybíhal 17. s půlminutovou ztrátou na Francouzce Clauda. Dvakrát musel napravovat chyby na střelnici i Nor Strömsheim.

Nejrychlejší běh 1. Norsko 1:08:49,3

2. Německo +38,5

3. Francie +56,6

4. Itálie +1:38,5

5. Švýcarsko +1,56,1 7. ČESKO +3:10,5

Výsledkový posun. Ač musel dvakrát dobíjet, posunul se Mareček po druhé střelbě na sedmé místo. Ztráta českého biatlonisty na prvního Clauda ovšem narostla na 55 sekund, ztráceli i další závodníci.

Útok Strömsheima. Nor proháněl francouzského soupeře, na předávce ztráceli biatlonisté ze severu jen necelých pět sekund. Mareček předal Mikyskovi na osmém místě s odstupem minuty a čtyř vteřin.

Větrná bitva o první příčku. Biatlonistům tížily počínání na střelnici nepříjemné větrné podmínky, které jako první překonal Francouz Perrot, jenž se zařadil před Nora Lägreida. Mikyska zvládl položku vleže bezchybně a posunul se na šestou příčku.

Vyhnul se trestnému kolu. Mikyska po čisté střelbě musel vestoje třikrát dobíjet, 150 metrů navíc navštívit nemusel. Naopak trestným kolem se zdržel Francouz Perrot, vedení převzal bezchybný Lägreid.

Nawrath využil nepřesností. Tarjei Bö zaváhal na předávce, na kterou dorazil později, než měl, v běžeckém kole navíc jeho náskok ubýval. Kvůli dvěma dobíjením se na něj dotáhl Němec Nawrath, Francouz Émilien Jacquelin musel na dvě trestná kola. Krčmář odjížděl s jedním dobíjením desátý.

Biatlonisté vyráželi v německém Oberhofu do štafetového závodu v mlhavém počasí.

Návrat Norů. Tarjei Bö sestřelil napoprvé všech pět terčů a znovu uzmul vedení, naopak německý závodník musel po chybách jet 150 metrů navíc. Krčmář přidal další dobíjení, Hornigovi nakonec předával na osmé pozici.

Klidná střelba Johannese. Na poslední úsek vyrážel s minutovým náskokem, na úvodní položce tak mohl střílet v klidu a především bezchybně. Hornig se posunul na sedmé místo.

Suverénní výhra. Johannes Bö nemusel sáhnout do zásobníku ani při závěrečné střelbě, a tak si bez problémů dojel pro další vítězství ve štafetě. Na druhém místě dojeli domácí Němci, třetí skončili Italové. Hornig dovezl českou čtveřici na konečném šestém místě.