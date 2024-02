Ledecká poprvé v sezoně v desítce, super-G v Crans Montaně opanovala Venierová

Vzestup ve švýcarském středisku dotáhla Ledecká až k nejlepšímu umístění ve Světovém poháru od předloňského března, kdy dojela sedmá ve sjezdu v Courchevelu. Během závodního víkendu si pochvalovala, že po nemoci dokáže zajet solidní jízdy, z nichž mívala lepší a lepší pocit.

V super-G startovala až s číslem 20, pořadatelé ale sjezdovku výborně nachystali, a proto se i přes vysoké teploty dlouho jezdilo na kvalitním povrchu, z čehož těžila i Ledecká.

„Klobouk dolů před pořadateli. Vzhledem k tomu, jaké tady bylo vedro, si dokážu představit, že to musela být výzva,“ chválila česká lyžařka.

Do závodu sice vstoupila pomaleji, lehce ztratila, když pozměnila stopu před nájezdem do osmé branky. Nicméně právě v ní se musely lyžařky poprat z kompresí a nabrat rychlost do další pasáže, ze které se následně vjíždělo do traverzu.

Její korekce se vyplatila. V rovné pasáži se řítila česká reprezentantka téměř stokilometrovou rychlostí a třetí měřený úsek zajela s Rakušankou Mirjam Puchnerovou v nejlepším čase.

Solidně si poradila i se závěrem a cílem se prohnala jako průběžně osmá závodnice se ztrátou 64 setin na vedoucí Venierovou a tentokrát už se pořadí neměnilo.

Za pódiovým umístěním zaostala o půl sekundy a překonala také dosud nejlepší výsledek aktuální sezony z Altenmarktu, kde dojela jedenáctá. „Po dlouhé pauze je hodně důležité, že se postupně vracím do rytmu,“ hodnotila Ledecká.

Další překvapivá vítězka

Rakušanka Venierová zvládla fantasticky průjezd osmou brankou, která byla vůbec nejtěžší v celém závodě. I proto předvedla nejrychlejší čas ve druhém měřeném úseku a vřítila se do rovinaté pasáže. V dojezdu do cíle si tak mohla dovolit pár nedorazů.

Skvělý technický výkon ji dovedl k premiérovému vítězství v super-G v kariéře. Dosud se ve Světovém poháru Venierová radovala z prvenství dvakrát ve sjezdu, po třech umístěních těsně pod vrcholem se dočkala díky času 1:16,52 i v super-G.

Rakouská lyžařka Stephanie Venierová se raduje v cíli super-G Světového poháru v Crans Montaně.

Precizní jízdu ukázala po sobotním sjezdu i v neděli Italka Brignoneová, ale ani tentokrát na první místo nedosáhla. Na Venierovou ztratila v pozvolné části sjezdovky, naopak závěr zvládla úžasně a nakonec zaostala za vítězkou o pouhé čtyři setiny.

Vydařený italský víkend podtrhla Bassinová. Po sobotní výhře ve sjezdu parádně rozjela i super-G a na prvním mezičase zůstala nepřekonaná. Rovinatější pasáž ale neprojela podle svých představ a ke konci jen marně mazala nabranou ztrátu, která nakonec činila 0,15 sekundy.

Domácí hvězda a vedoucí žena Světového poháru Lara Gutová-Behramiová se musela spokojit se šestou příčkou. O jednu setinu ji předstihla i velká konkurentka v hodnocení super-G Rakušanka Cornelia Hütterová, která stáhla ztrátu v průběžném pořadí na pět bodů.