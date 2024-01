S tím nemohu být spokojená. Sáblíková se vrátila po zranění, dojela jedenáctá

Závod SP v rychlobruslení v Salt Lake City (USA): Muži:

1000 m: 1. Stolz (USA) 1:05,37, 2. Ning Čung-jen (Čína) 1:06,97, 3. Bosa (It.) 1:07,06.

Průběžné pořadí (po 5 ze 7 závodů): 1. Ning Čung-jen 235, 2. Stolz 196, 3. Nuis (Niz.) 185. Závod s hromadným startem: 1. Čung Če-un (Korea), 2. Swings (Belg.), 3. Hoolwerf (Niz.).

Průběžné pořadí (po 5 ze 7 závodů): 1. Swings 247, 2. Giovannini (It.) 234, 3. Hoolwerf 220, ...44. Kočí (ČR) 5. Ženy:

1000 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:12,77, 2. Goetzová (USA) 1:12,85, 3. Chan Mej (Čína) 1:13,64.

Průběžné pořadí (po 5 ze 7 závodů): 1. Takagiová 288, 2. Goetzová 247, 3. Boweová (USA) 211.

3000 m: 1. Beuneová 3:56,86, 2. Schoutenová (obě Niz.) 3:58,20, 3. Maltaisová (Kan.) 3:59,71, ...11. Sáblíková (ČR) 4:03,62.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 6 závodů): 1. Wiklundová (Nor.) 260, 2. Sáblíková 222, 3. Maltaisová 201, ...41. Kuršová 20, 42. Korvasová 20.