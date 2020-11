Španěl Mir je mistrem světa MotoGP, v předposledním závodě mu stačilo i sedmé místo

Valencie Španělský motocyklový jezdec Joan Mir se stal novým mistrem světa královské třídy MotoGP. V předposledním závodě ve Valencii stačilo třiadvacetiletému pilotovi Suzuki i sedmé místo k tomu, aby udržel před finále sezony v Portugalsku nedostižný náskok. Na trůnu vystřídal krajana Marca Márqueze, který se hned v úvodu sezony zranil a od té doby nezávodí.

Velkou cenu Valencie vyhrál Ital Franco Morbidelli a po třetím vítězství v sezoně se posunul na druhé místo průběžného pořadí, korunovaci nového šampiona už ale neoddálil. Mir přitom letos vyhrál jen jeden závod, před týdnem právě ve Valencii Velkou cenu Evropy, ale jeho náskok teď činí 29 bodů a ve hře už jich je jenom 25.



„Prostě neuvěřitelné, nemám slov. O tohle jsem celý život usiloval,“ řekl dojatý Mir. V úvodu sezony zkrácené kvůli kvůli pandemii koronaviru přitom nedokončil dva ze tří závodů, v dalších deseti ale přidal tři druhá a tři třetí místa a minule konečně také jako devátý jezdec v nezvykle vyrovnané sezoně i vítězství. „Nemůžu se smát, nemůžu brečet, je to směs pocitů. Když o to člověk usiluje celý život, nejde to popsat,“ pokračoval.

Titulem v nejsilnější třídě Mir navázal po třech letech na prvenství v nejslabší Moto3 a obě tyto kubatury ovládl jako první jezdec v historii. Výrobce Suzuki se díky němu raduje z prvního titulu v královské kategorii od roku 2000, kdy tehdejší třídu do 500 ccm ovládl Američan Kenny Roberts.

O ostatních šampionech se rozhodne až příští neděli v Portugalsku. Nejblíž k titulům mají v Moto3 Španěl Albert Arenas a v Moto2 Ital Enea Bastianini.

Nejslabší třídu ve Valencii ovládl italský jezdec Tony Arbolino a po prvním vítězství v sezoně a třetím v kariéře zdramatizoval boj o titul. Arenas dojel na domácí trati čtvrtý a před nejbližším soupeřem Aiem Ogurou z Japonska zvýšil náskok na osm bodů. Arbolino ztrácí další tři, nikdo jiný ve hře o celkové prvenství není.

Filip Salač do předposledního závodu sezony nenastoupil kvůli zranění z pátečního tréninku. Po pádu skončil v nemocnici se silně naraženými žebry a tekutinou v plicích. Před závěrečnou Velkou cenou Portugalska zůstal s 30 body jednadvacátý.

V Moto2 si Bastianini i šestým místem upevnil vedoucí pozici. Jeho největší soupeř Sam Lowes z Británie startoval po pádu v tréninku se sebezapřením kvůli zranění zápěstí, jako 14. v cíli získal jen dva body a jeho ztráta se prohloubila na 14 bodů.

Při druhém triumfu Španěla Jorgeho Martína v sezoně se ve hře o titul udrželi i další dva Italové Luca Marini a Marco Bezzecchi, kteří v závodě nechali Bastianiniho za sebou. Za vítězstvím ve Španělsku mířil jejich krajan Fabio Di Gianantonio, v posledním kole ale upadl.