Spasitel bohatého Ineosu. Z pomocníka se stal Hart vítězem Gira

Milán Stáj Ineos byla zvyklá na úspěchy. Takřka každý rok měla svého vítěze aspoň na jedné Grand Tour, její jezdci pravidelně vyhrávali etapy. Jenže letos si vybrali pořádnou dávku smůly.

Začalo to na Tour de France. Nejen že žádný z jejich cyklistů nedokázal ovládnout etapu, ještě se museli brzy rozloučit s lídrem závodu. Egan Bernal totiž kvůli bolesti zad odstoupil.



Právě Giro mělo být cenou útěchy. Lídrem se stal vítěz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas, k ruce měl navíc více než slušné domestiky. Hned první etapu dokázal ovládnout Filippo Ganna a zdálo se, že se italský závod přeci jen stáji vydaří. Jenže pak přišla třetí etapa.

V ní ještě před oficiálním startem najel Thomas na odhozený bidon a upadl. Do cíle sice dojel, vyšetření však odhalilo zlomeninu pánve a zároveň konec jeho nadějím na druhý triumf z Grand Tour. „Je to tak frustrující. Vložil jsem do tohoto závodu tolik práce. Udělal jsem toho tolik a cítil jsem se strašně dobře, ne-li líp než v době, kdy jsem vyhrál Tour,“ prohlásil tehdy nešťastný Brit.

V té době měli všichni z prestižní stáje spoustu vrásek. Po neúspěšné Tour de France si nemohli dovolit další propadák. Domestici ovšem neztratili hlavu ani chuť závodit, ba naopak se snažili o co nejlepší výkony. Ganna vyhrál čtyři etapy, včetně závěrečné časovky, Tao Hart přidal další dvě.



A právě pětadvacetiletý Brit v závěru předvedl, že se na něj mohou parťáci spolehnout. Sebral zbytky sil a do posledních etap vletěl doslova po hlavě. Ač nestrávil ani jeden den v růžovém trikotu, byl to právě on, kdo se v cíli nedělní časovky radoval nejvíc. Dojel totiž na jedenáctém místě, s dostatečným náskokem před svými rivaly, a stal se vítězem Gira.

„Abych byl upřímný, je to bizarní. Když jsme téměř před měsícem začínali na Sicílii, ani v mých nejdivočejších snech jsem si nepředstavoval, že by to bylo možné. Celou svou kariéru jsem snil o tom, že bych byl v top 5 nebo top 10 a tohle je něco úplně jiného,“ nemohl uvěřit svému triumfu šťastný jezdec.

Sám pak prozradil, jaká nálada panovala v jeho stáji. „Sportovní ředitel (Matteo Tossatto – pozn. red.) mi prozradil, že mám náskok deseti sekund. Ve výsledku jsem věděl, že jsem v dobré pozici, když na mě křičel, abych na posledním kilometru neriskoval. Nestává se totiž často, že by vám šéf říkal, abyste na patnáctikilometrové časovce zpomalili,“ smál se.

Tao Hart přitom do Gira vstupoval v pozici domestika, měl pomáhat Geraintu Thomasovi. Pro Ineos byl jen plánem B, kdyby se něco pokazilo. A to se také stalo. „Do téhle role vyrostl. Nebyl na něj vyvíjen žádný tlak, každý den bylo dobrodružství, ale nastal okamžik, kdy změnil myšlení z ‚možná‘ na ‚dokážu to‘,“ vysvětloval majitel Ineosu Dave Brailsford přeměnu Harta z domestika na lídra. „Příběh, který se mi na Taovi líbí, je skutečnost, že odešel ze školy, aby mohl jezdit s ostatními. Byl to jeho sen, stát se profesionálním cyklistou. Přišel do týmu a vyhrál Grand Tour,“ neskrýval nadšení.

Hart se tak stal po Chrisi Froomovi teprve druhým Britem, který ovládl Giro, a pátým britským vítězem Grand Tour.

Hart přitom nebyl považován za žádného favorita ani podle předchozích výsledků. Byl to sice jeho už čtvrtý start na Grand Tour, před letošním vítězstvím na Giru se ale nikdy neprobojoval ani do nejlepší desítky. Vloni z Gira odstoupil, na Vueltě skončil v roce 2018 na 62. místě, o rok později dvacátý.

Tao Geoghegan Hart, jehož otec má kořeny ve Skotsku i Irsku a který k cyklistice přešel z fotbalu a plavání, se do paměti fanoušků v předchozích sezonách zapsal zejména svým špatně vyslovitelným prostředním jménem pocházející z irské gaelštiny. „Gratulujeme vítězi, ač nemůžeme říci, jak se jmenuje,“ vtipkovala nejmenovaná italská stáj poté, co Hart ovládl horskou etapu.

Včera se Hart zasloužil o to, že se jeho jméno bude říkat mnohem častěji.