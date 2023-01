ONLINE: Druhé kolo slalomu ve Špindlu. Shiffrinová hájí vedení

Fanoušci ve Špindlerově Mlýně na největší hvězdu nemuseli čekat dlouho. Shiffrinová, jež startovala druhá, zdemolovala čas první Švédky Swenn Larssonové o více než sekundu a půl.

Trať obsypaná přibližně devíti tisíci natěšenými fanoušky pak už vítala Petru Vlhovou.

Slovenská superstar zaostala na prvním a závěrečném úseku, v konečném součtu jí chybělo na čas Američanky 46 setin.

„V prvních deseti brankách se jí nepodařilo chytit správný rytmus, pak už se to nedařilo dohnat. Určitě kvůli divákům i sobě ještě zabojuje,“ komentoval v cíli pro ČT výkon sestry Boris Vlha.

Petra Vlhová na sjezdovce ve Svatém Petru během prvního kola.

Hned vzápětí se před Slovenku dostala o sedmnáct setin ještě Němka Lena Dürrová.

A stejné pořadí už zůstalo i po dojezdu všech závodnic, nikdo další se nejlepšímu triu ani nepřiblížil. Pokud Američanka ve druhém kole zúročí náskok z první jízdy a zvítězí, bude v neděli usilovat o 86. triumf ve Světovém poháru v kariéře, čímž by vyrovnala absolutní rekord Švéda Ingemara Stenmarka.

„Je to zajímavě postavené. Trať vyžaduje hodně technického promýšlení, zároveň je ale třeba hnát se dopředu,“ komentovala sjezdovku po dojezdu prvního kola Shiffrinová. „Měla jsem z toho dobrý pocit,“ dodala.

Dubovská se strachovala

Před startem Dubovské sjezdovku obestřela mlha, která dodala výkonu šestnácté závodnice další nádech dramatičnosti.

V prvních třech úsecích se Češka pohybovala v kontaktu se slalomářkami těsně za stupni vítězů, v závěru však svůj výkon pohřbila.

Martina Dubovská během prvního kola slalomu ve Špindlerově Mlýně.

V rovnější pasáži před cílem ztratila na Shiffrinovou více než osm desetin, hodně zaostala ale i za zbytkem startovního pole. Celkem Dubovská na Američanku ztratila přes dvě a půl sekundy.

Nejen, že neporazila žádnou ze závodnic před ní, velmi rychle se navíc propadala dále...

„Po dojezdu jsem věděla, že to není dobré. Asi jsem do toho dala málo agresivity. Snad dostanu šanci napravit to v druhém kole,“ zadoufala Dubovská.

To se nakonec opravdu stane. Na rozdíl od předešlých podniků v Záhřebu a Flachau Češka do druhého kola tentokrát proklouzla.

Jedno pozdvižení nastalo ještě na konci startovní listiny.

Adriana Jelínková nadchla publikum jízdou na hranici postupu. I přes odvážný výkon za ním však k nelibosti diváků o pět setin zaostala a skončila 33. „Škoda, chyběly jen setinky. Je to o fous. Normálně bych řekla, že to bolí, ale je to první slalom a jsem z toho nadšená. Sjezdovka byla perfektní. Určitě je to povzbuzení i do zítřejšího závodu,“ hodnotila sedmadvacetiletá závodnice.

Další dvě Češky Gabriela Capová a Klára Gašparíková první kolo nedokončily.