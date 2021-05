Bojovník Procházka o své spirituální cestě: Psychologa nemám. Lidé v Česku se stále hledají, nemají víru sama v sebe

PRAHA PODCAST ARÉNA: Co jsou to čakry? Proč jsou pro něj důležité? Co, nebo kdo jej inspiruje na jeho cestě bojovníka? K čemu chce využívat pozornosti médií a příznivců? Jak těžkým soupeřem byl Dominick Reyes? A jaký je jeho cíl? O tom a dalších tématech diskutují v novém dílu Arény vedoucí sportovní rubriky Antonín Vavrda, zahraniční redaktor Štěpán Hobza s Jirkou Procházkou, nejlepším českým MMA zápasníkem.