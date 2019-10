Spokojená Hejnová: Kdyby by mi loni někdo řekl, že budu pátá, brala bych to

DAUHÁ Vysněná medaile překážkářce Zuzaně Hejnové na mistrovství světa zhruba o půl sekundy unikla, ale po pátém místě v Dauhá nepůsobila tak zklamaně jako po čtvrté příčce na MS 2017 v Londýně. Mezitím si totiž protrpěla loňskou sezonu, kde její zdravotní problémy vyvrcholily vyřazením v semifinále ME.

„Po tom, jak jsem loni nemohla chodit, kdyby mi řekli, že budu pátá na světě, tak bych to brala. Musím to asi ohodnotit pozitivně, já jsem dělala absolutní maximum, neudělala jsem tam žádnou chybu. I se mi víceméně podařilo to rychleji rozběhnout, možná mi potom trošku chyběl konec,“ zhodnotila finálový běh Hejnová.



Běžela v osmé dráze, takže v úvodu před sebou viděla jen evropskou šampionku Léu Sprungerovou. „Léa to rozbíhá docela rychle a já jsem běžela s ní, takže to asi bylo rychlé,“ uvažovala. A trenérka Dana Jandová její dojem potvrdila. „Běžela to úplně nejsvižněji, jak to v letošní sezoně rozbíhala,“ řekla.

Česká reprezentantka nakonec doběhla až za Sprungerovou, což zavinila i jejich vzájemná kolize v závěru. „My jsme se na desáté překážce docela bouchly rukama, mě to tam trošičku rozhodilo, pak jsem tam zapadla na paty a ono se to těžko rozbíhá. Asi proto mě i převalila v tom konci,“ popisovala Hejnová.

V boji o medaile to ale už nehrálo roli, Jamajčanka Rushell Claytonová byla před nimi. „Nevím, jestli je lepší být čtvrtá nebo pátá, to vyjde nastejno. Čtvrtý už jsem si zkusila a možná to bolí víc,“ svěřila se dvojnásobná mistryně světa, která byla vedle londýnského MS čtvrtá také na OH v Riu de Janeiro.

Bronzová Claytonová si vylepšila osobní rekord na 53,74. Potvrdila tím předpoklad, že na medaili bude třeba běžet zhruba 53,80. „To jsem se moc nesekla, to bylo jasné a Zuzka zkusila běžet vabank,“ řekla Jandová.



Hejnovou od letošního maxima 54,11 dělilo dvanáct setin. „Myslím si, že Zuzka se nemá za co stydět, je to její druhý nejlepší letošní čas. Kdyby to rozběhla pomaleji, asi by jí to uteklo ještě víc, takhle to prostě zkusila a já ji musím pochválit,“ doplnila trenérka.

Hejnová vnímá páté místo na světě jako povzbuzení do další práce. „Samozřejmě bronz nebyl daleko, myslím si, že na něj i bylo. Asi musím teď vytrvat, udržet se zdravá a pak si myslím, že ještě můžu běžet rychleji,“ přemítala.

Sekundu a půl před soubojem o bronz se přepisovaly historické tabulky. Vlastní světový rekord vylepšila Dalilah Muhammadová o čtyři setiny na 52,16, stříbrná Sydney McLaughlinová byla jen o sedm setin pomalejší. „Šílený. Upřímně jsem to od ní vůbec nečekala, nevypadala úplně tak suverénní. Rozhodně jsem to čekala víc od Sydney (McLaughlinové), ta taky běžela šílenej čas. A myslím si, že to je i díky tomu, že i u nich je obrovská rivalita. To je prostě brutál, strašně rychlý,“ komentovala to Hejnová.

Souboje dvou elitních Američanek mohou podle ní přinést překážky pod 52 sekund. „Když vydrží zdravé, tak jo. Sydney je ještě mladá, ta když vydrží zdravá, tak rychlá je na to dost a pod 52 můžou běžet,“ doplnila.

Tlak největší medailové naděje české výpravy si Hejnová před závodem nepřipouštěla. „Myslím, že každý z nás dělá maximum, každý má šance někde jinde. Pro někoho je maximum postoupit z rozběhu, pro někoho je maximum snažit se o placku. Já myslím, že Kuba (Vadlejch) udělá všechno, aby se dostal do finále, do užší osmičky. V oštěpu se může stát všechno. Jemu věřím. Stejně tak Staňour (Tomáš Staněk), když hodí, co umí, 21,60, může to být do osmičky. Věřím tomu, že ještě něco předvedou,“ zhodnotila Hejnová vyhlídky českých nadějí ve víkendovém programu.

Hodlá jim fandit na stadionu. A pak se pojede na týden potápět do Egypta.